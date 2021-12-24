【新冠肺炎】64歲機場清潔工確診涉N501Y　機場環境樣本檢測全部陰性

▲ 64歲機場清潔工確診涉N501Y，機場環境樣本檢測全部陰性。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，新增5宗輸入個案。新增的個案中4宗為輸入個案，1宗為與輸入個案有流行病學關連的個案，全部涉及變異病毒株的感染。詳情即看：【下一頁】

該宗與輸入個案有流行病學關連的個案（12557）涉及一名64歲男子，居於屯門兆禧苑安禧閣。他於香港國際機場一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間擔任清潔員，近期沒有外遊。病人入院後於12月23日進行的檢測對抗體呈陽性反應，與疫苗接種紀錄相符，入院後進行的檢測Ct值為少於30。中心昨日（23日）到機場進行實地考察期間採集的26個環境樣本檢測結果全部為陰性。

同時，中心已安排約14名密切接觸者和約40名密切接觸者的家居接觸者和密切接觸者往檢疫中心進行隔離，暫沒有錄得相關確診個案。中心正繼續個案的流行病學調查，並會進行進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有N501Y和T478K變異的輸入個案進行基因比對。

由於病人可能帶有Omicron變異病毒株，中心會採取最嚴格的防控措施。政府昨晚已將病人於香港居住的大廈作出限制與檢測宣告，中心亦已加密與該個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士的強制檢測次數，相關人士須於12月25日、26日、27日、30日、1月4日及11日進行強制檢測。



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記者：黃穎津

