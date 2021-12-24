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【保險投訴】保險投訴局提高可裁決上限　由100萬元上調至120萬元

社會 14:39 2021/12/24

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(資料圖片)

保險投訴局今日（24日）宣布，由2022年1月1日起提高可裁決的賠償限額，由原來100萬元上調至120萬元，即投訴局將可處理索償／爭議金額高達120萬港元的投訴。

投訴局主席陳黃穗表示，目前投訴局僅處理索償／爭議金額不超過100萬元的投訴，有關裁決限額自2016年起一直維持不變，鑑於整體的投保額及保障額均有增加趨勢，投訴局遂決定把可裁決的賠償限額增加至120萬元，相信投訴局提高可裁決的賠償限額後，可以為更多投保人士提供免費服務。同時投訴局亦會定期檢視有關裁決上限，務求切合不斷變化的市場需要，與時並進。

投訴局於2018年1月16日成立，正式取代保險索償投訴局，提供免費、獨立、高效率及具成本效益的另類調解糾紛機制，致力協助解決個人保單合約引起的保險糾紛。向投訴局提出的投訴必須涉及金錢性質，並與保險公司的服務水平或核保決定無關。此外，投訴局也 不受理因工業、商業或第三者保險引起的糾紛，以及正在進行法律程序或仲裁的個案。

投訴局現時有114家會員公司，所有於香港經營個人保險業務的授權保險公司，在獲得授權前，必須申請並成為投訴局的會員。投訴局的營運開支來自會員公司繳付的年費，以及按收到的投訴個案數量而徵收的個案費。

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責任編輯：蘇文軒

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