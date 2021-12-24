【有節制博彩】馬會獲世界博彩協會頒有節制博彩最高級別認證　成亞洲首間四度獲認證機構

▲ 馬會的有節制博彩倡議及教育活動。（馬會提供）

香港賽馬會獲得世界博彩協會有節制博彩最高級別的第四級別認證，成亞洲首間機構連續四度獲頒此認證。

獲認證的機構需要每三年接受覆審一次，世界博彩協會的獨立委員會表示，馬會在最新的覆審過程中，透過一系列措施，包括推出「自願暫停戶口投注」服務，以及擴大接受問題賭博輔導服務轉介的受眾，令委員會留下深刻印象。

委員會同時讚揚馬會對博彩人士及包括弱勢社群在內的公眾教育策略，充分善用評估標準，達致有效地接觸目標受眾；並特別表揚馬會持續努力舉辦員工培訓活動，尤其是在疫症期間靈活迅速地推出網上平台新功能，以及嶄新的持份者資料管理系統。

另馬會透過向平和基金捐款等途徑支持公眾教育；至2021年底，馬會對平和基金的捐款總額將超過4.5億港元。

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責任編輯：黃小冰