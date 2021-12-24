鄧麗欣與陳輝陽相隔14年再度合作　Stephy主唱《12日》主題曲《何日不再來》

▲ 鄧麗欣主唱電影《12日》主題曲《何日不再來》。

由林愛華執導的電影《12日》，是她20年前導演的經典電影《12夜》的概念延續，用12日道出10年夫妻關係，影片將在明年2月17日上映。

既然是概念延續，女主角鄧麗欣（Stephy）主唱的《12日》主題曲便是由《黑夜不再來》的幕後主腦陳輝陽再次操刀，為電影譜製歌曲《何日不再來》。

以《何日不再來》作為歌名，Stephy表示這是製作團隊之間的共識：「大家都知道成件事係概念延續，所以填詞以至整個製作團隊都覺得歌名都應該有返呢種感覺，好似延續版咁，呢個想法好好玩，好啱主題。」

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歌詞內容上，則道出了女主角Jeannie的內心世界：「呢首歌係好無奈，嗰種無奈係好想講出嚟，但又唔敢講、唔想講，就好似女主角咁，同男主角之間嘅關係，喺度爭持、角力，但同時間內心又好矛盾嘅心情，喺《何日不再來》唱返俾大家聽。」

Stephy表示自己向來很期待唱電影主題曲，因為與平時演繹流行曲的感覺很不同：「拍完《12日》好有畫面，唱主題曲嘅過程就好似俾我重新再演一次，係另一種好玩，同唱流行曲好唔一樣。」

▲ Stephy與陳輝陽曾多次合作。

她過去曾數度與陳輝陽合作，最為人熟悉的是《他不准我哭》，二人相隔14年再次合作，她表示十分期待：「一直好期待佢嘅曲，收到後完全冇失望，正！一來好啱套戲，二來令我好感動，所以好開心可以撮合到同佢再度合作，出嚟所有嘢都好滿意。」

再度合作，Stephy坦言陳輝陽與過去一樣嚴謹，但指導上跟過去卻有不同：「因為係電影主題曲，輝陽會對我嘅唱法，以至點樣透過歌曲營造畫面等等嘅要求都多好多，不過我同佢同一個星座，所以比較明白佢，用咗唔係好長時間就錄起首歌。」