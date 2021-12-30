中電同行望遠120載　為港供電連繫社群 

由紅磡一間小規模的發電廠開始，中電120年來一直支持著香港的發展。供電如此重要，但與電力相關的知識，例如甚麽是「幼電」和「粗電」、變壓器又為甚麽稱為「火牛」、中電有多少年歷史、服務範圍包括什麽地方等，你又是否知曉？以下介紹一些有關中電的歷史及有趣的電力冷知識，讓大家從中了解電力的重要性，以及中電在港發展的里程碑和推動環保節能的努力。

香港的夜景聞名於世，電力公司的可靠供電扮演了重要角色。陪伴港人走過120載的中電，由1903年位於紅磡漆咸道的首座發電廠正式投入服務開始，經歷了第二次世界大戰，戰後穩守崗位逐步恢復供電。隨著香港百業復興社會迅速發展，中電致力配合供電需要，擴大供電範圍至偏遠的新界及離島地區。時至今天，中電除了為這顆「東方之珠」提供穩定可靠的電力供應、助它發熱發光外，集團的業務已遍及中國、澳洲及印度等亞太地區。

促進新界離島獲全日供電

中電於1901年在香港註冊成立，當時電力仍然是新興事物。集團初期為九龍半島提供電力服務，隨後於60年代開展鄉郊電氣化計劃，擴大新界的供電範圍至偏遠鄉村，並拓展至離島。

新界北居民早年以務農為生，入夜後用油燈或火水燈照明。中電在60年代開始在新界地區鋪設電纜，電燈等裝備才在區內普及應用。

在離島區，專責為大澳區服務的大澳合眾電力公司，因早期發電量少，只能在白天為酒家提供電力，晚上才能供電給民居；而長洲電力公司採用煤油發電，電費並不便宜。直至中電於1955年及1984年先後收購兩間電力公司，大澳居民方能獲得全日供電，長洲居民要付的電費亦有所回落。

▲ 中電於60年代開展鄉郊電氣化計劃，擴大新界的供電範圍並拓展至離島。圖為羅蘭士 ‧ 嘉道理勳爵於1978年塔門有電力供應後，親攜風扇等電器送予當地居民。

電力供應分粗幼 變壓器以牛命名

中電以香港為家，每日為九龍、新界及大部分離島共逾260萬個客戶提供可靠度逾99.999%的世界級電力服務，客戶人數約佔本港八成人口，輸電及高壓配電網絡電纜總長度逾16,300公里。電力與日常生活息息相關，安全可靠的電力供應是中電服務大眾的首要宗旨，但一般市民對電力及安全使用電力的知識未必太了解。

老一輩港人或會聽過「幼電」和「粗電」，究竟兩者有何分別？其實這是源於昔日供電的分類。「幼電」用於如電燈等用電量較少的電器，但電費相對較高；而「粗電」就用於較大型的電器，電費一般比「幼電」低30%。當年有用戶為節省電費，會冒險將電燈接駁至「粗電」電錶，導致短路甚或引發火災。不過隨着本港家庭的用電量持續增加，電器應用普及，70年代已經沒有粗、幼電之分，採取劃一供電。

▲ 1964 年的電費單分有「電燈」（即「幼電」）及「電力」（即「粗電」）等不同的價格。

家居電器愈來愈多，大部分人也有購置變壓器。大家又是否知道為何變壓器被俗稱為「火牛」呢？有說是因為舊式變壓器在使用時會發出「嗚嗚」的低鳴聲，配合部分變壓器身上有兩支酷似「牛角」的物體外露，因而得名，並沿用至今。

中電與時並進 推智能低碳環保生活

踏入廿一世紀，中電貫徹穩中求變的態度。除了以高質素服務滿足客戶不斷提升的期望，亦不斷探索新科技，逐步將電網智能化，提供更貼合客戶需要的服務。客户可透過智能電錶及通訊系統，隨時隨地了解用電資訊，改變用電習慣，達到更佳的環保及經濟效益。另外，中電亦致力協助客戶節能減碳，例如中電「綠適樓宇基金」為住宅及工商業樓宇公用地方進行的節能改善工程提供資助。每年基金總額高達港幣1億元，資助400幢樓宇進行節能工程，目標每年可以節省4,800萬度電。

實踐環保節能要由日常生活做起，以下與大家分享一些家中節能小貼士。想慳電又保持涼快，開啟冷氣同時可開動風扇，雙管齊下，可以保持室內涼快，又可節省電費。在炎炎夏日添置一台一級能源標籤的新雪櫃，比三級能源標籤的每年可節省數百元的電費。照明亦可慳電，選用慳電光管可節省10%至30%的用電量。

中電連繫社群 關注各階層需要

秉承嘉道理家族關顧社群的精神，中電一方面發展業務，並同時兼顧愛護環境、促進教育及發展、和關愛社區等方面以回饋社會。除了設有中電義工隊，為有需要人士提供多元化服務，包括為長者重鋪家居電線、推廣電力安全及節能工作講座、愛心探訪、清潔沙灘、英文輔導班、派發熱餐等，中電明白應對氣候變化，環保教育需從小做起，涵蓋整個教育歷程。透過為幼稚園編製《看到的電力》教材，以至「綠優校園認證計劃」、「校園工程師計劃」、「中電學院」等，啟發學生對電力工程的興趣，同時培養低碳生活。

▲ 中電義工隊以視像方式舉辦「和您一起過節 ─ 賀端陽」活動，獻唱中電120周年主題曲〈同行．望遠〉，為長者注入正能量。

120年來，中電與香港一同成長。今年中電特別製作一連十集的電視特輯《同行望遠》，由中電的同事、退休員工、客戶和歷史專家，細訴中電的過去、現在與未來，以及工作的趣聞軼事。了解更多

上世紀初設首間電廠 持續邁向減碳目標

中電創立至今逾一個世紀，更積極為推展可持續發展而不斷與時並進，其中屯門龍鼓灘發電廠，是全球規模最大的聯合循環燃氣發電廠之一。中電去年已在龍鼓灘發電廠增建一台新燃氣發電機組（D1機組），發電容量約 550 兆瓦，屬目前全港最高發電容量的燃氣發電機組。D1機組採用先進及高效的聯合循環燃氣渦輪設計，運作效率高達約60%，為全球其中一台最高效率的燃氣發電機組。至於現正在龍鼓灘發電廠增建的另一台新燃氣發電機組（D2機組） ，預期於 2023 年年底前投產，屆時可進一步增加本地天然氣發電比例，降低發電的碳強度。

那大家又是否知悉，中電首間發電廠在何時興建呢？中電的第一間發電廠於1903年投入服務，即在港註冊成立兩年後，當時選址於紅磡漆咸道，發電容量為75千瓦。電廠於1921年遷往鶴園，1940年加建的鶴園A發電廠啟用，及後的鶴園B及C 廠分別於1959年和1966年投產。而發電容量達1,520兆瓦的青衣燃油發電廠，則在1969年投入服務。80年代香港經濟起飛，配合人口增長，燃煤的屯門青山發電廠A和B廠分別於1982和1986年啟用，龍鼓灘發電廠則於1996年開始營運，率先為香港引入天然氣發電。

中電為慶祝120周年，在社交媒體推出兩個趣味小遊戲，與眾同樂。第二個遊戲名為中電與你同行望遠120載 － 「電力冷知識 您又識唔識」。參加者只須答中有關中電歷史和電力冷知識的問題，以及分享個人聽過的有趣電力冷知識，即有機會贏得小家電及中電120周年紀念禮品福袋，詳情請瀏覽以下網址。

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