【食物安全】兩間新鮮糧食店涉屢違食物業規例　被暫時吊銷牌照7至21日

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食環署今日（24日）表示，有兩間新鮮糧食店涉屢次違反《食物業規例》，被暫時吊銷牌照7至21日。

一間位於元朗的新鮮糧食店「楊明記肉食公司」經營者因未經准許而管有以供出售的冰鮮豬肉，有關店鋪經營者因上述違例事項，於2020年12月及今年5月2次被法庭定罪，共罰款2000元，根據違例記分制記下持牌人15分，店鋪因此須停牌7天，由今日至本月30日須暫停營業。

另外一間位於旺角的「長旺肉食公司」，因在露天地方貯存及配製食物，今年10月4次被法庭定罪，共罰款4000元，根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須先後停牌7天及14天，並連續執行，暫時吊銷牌照21天，由今日至明年1月13日須暫停營業。

署方提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。

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責任編輯：余思嵐