【正能量】胃痛揭患精神病　室內設計師靠藝術治療走出傷痛

▲ 室內設計師葉錦英因壓力致長期胃痛、頭暈，求診後才赫然發現自己患上抑鬱焦慮症及驚恐症，從此飽受情緒病困擾15年，期間她更遭受喪母之痛而大受打擊。

香港人生活節奏快，有時或會因壓力出現胃痛等不適，但這亦可能是精神病的先兆。有室內設計師因壓力致長期胃痛、頭暈，求診後才赫然發現自己患上抑鬱焦慮症及驚恐症，從此飽受情緒病困擾15年，期間她更遭受喪母之痛而大受打擊，如同陷入「迷宮」。其後她被轉介至葵涌醫院日間復元中心職業治療部，在職業治療師協助下，以畫筆走出傷痛「迷宮」，設計更被採納成為醫管局30周年紀念品之一。

曾為室內設計師的復元人士葉錦英表示，自15年前抑鬱焦慮症及驚恐症病發後，生活大受影響，甚至一度需要辭職養病。而在3年前，母親溘然而逝更讓葉錦英一蹶不振，病情惡化，更出現嘔吐、手震等反應。她憶述一次病發時，耳邊有一把聲音令她非常驚恐，當時她嘗試以畫畫緩解恐懼。她形容︰「在畫的過程中，負面情緒好像慢慢被抽離。」葉錦英的設計被醫管局採用為30周年紀念品。她以「一筆過迷宮」為主題，象徵人生如迷宮，有時雜亂無章，有時障礙重重。她希望以作品勉勵同路人︰「只要能堅持一筆過不放棄，同樣可走出迷宮。」

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另一復元人士吳林鑫患有燥鬱症。她形容入院初期︰「當時好煩躁，會捶牆、大哭，有很多負面情緒。」後來她偶然因無聊取出彩紙作畫，在職業治療師引導下，嘗試以畫畫穩定情緒。她的作品同獲選為醫管局30周年紀念品，以波浪象徵人生起伏，綴以醫管局30周年圖案彩緞，寓意醫管局如暖陽陪伴復元人士。

醫管局二級職業治療師梁瀞文解釋，復元人士在藝術創作過程中，專注力發揮到極致時，便會感受到一股「忘我的體驗」，從而紓緩情緒。醫管局一級職業治療師劉淑然表示，成功創作亦能幫助復元人士表達自己，重建自信。

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記者：黃穎津

