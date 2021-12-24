【迎接通關】米芝蓮星級名廚及藝人拍片介紹美食　旅發局冀維持本港於全球曝光

▲ 米芝蓮星級名廚拍片介紹美食，旅發局冀維持本港於全球曝光。（旅發局影片截圖）

為迎接通關，旅發局今日（24日）表示，將舉行多項宣傳及活動吸引旅客，包括邀請米芝蓮星級名廚拍攝節目 ，以本港美食維持全球曝光。

本港疫情穩定，餐飲業生意逐漸回復至疫前水平。業內人士指，今年6月起，每月有逾400間餐廳開業，部分月份甚至有700多間餐廳開業。而在「亞洲50最佳餐廳」最新名單之中，香港除首次奪冠外，本港共有11間餐廳上榜，位居亞洲第一，足見香港美食的攝人魅力，不但吸引著本地市民，更深得各地旅客喜愛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

因此，旅發局希望以美食作招徠，於通關前做好口碑，吸引旅客以香港作為首選旅遊目的地；早前邀請了多位星級名廚及人氣KOL拍攝多個美食節目，並與Discovery及米芝蓮指南合作，向內地及海外各界推介香港最「潮」美食動向之餘，更帶觀眾走入名廚廚房，一窺主廚的「秘密基地」，了解名廚之間的互動、友誼及故事。

美食節目內容包括，邀請「亞洲50最佳餐廳」當中6位得獎名廚製作節目「星廚饗港」，透過Discovery於亞洲多個地區播放，名廚於節目中會到訪對方的「廚房重地」交流，分享他們背後的故事，內容新穎吸引。

除此之外，旅發局亦與米芝蓮指南合作製作「香港廚師寶典」，邀請4位星級名廚走訪不同社區，包括「亞洲50最佳餐廳」中，香港第一家奪冠的粵菜餐廳「大班樓」創辦人葉一南等，向東南亞市場分享名廚眼中的香港美食故事。

旅發局更邀請了日本藝人兼「星級香港迷」藤森慎吾拍攝短片，推介香港多間餐廳，分享他為何鍾情香港的美食。更多詳情可欣賞新一期的「旅發局+」短片。

最新影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：陳麗娜