【減肥大作戰】《蜘蛛俠》Ned肥到行樓梯都喘氣　運動飲食雙管齊下激減112磅

▲ 《蜘蛛俠》Ned肥到行樓梯都喘氣，運動飲食雙管齊下激減112磅。

Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）上映後大受好評，一眾演員亦備受矚目，當中包括飾演蜘蛛俠好友Ned的Jacob Batalon，有不少影迷發現，他在這一集中身形明顯消瘦許多，近日他接受傳媒訪問時就分享減肥過程。

25歲的Jacob Batalon在出演《蜘蛛俠》系列電影後名氣大漲，肥仔身形一向是他的標誌，不過在2019年，他在社交平台Instagram分享照片，並寫道「人們可以停止叫我減肥了」，相中可見他消瘦不少，更隱若露出胸肌。

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▲ （Jacob Batalon IG圖片）

Jacob最近接受美國雜誌《男士健康》（Men's Health）的訪問，透露自己自2019年開始減肥，至今共減去約112磅。他解釋減肥的原因，指當時意識到自己的生活很不健康，「我進食太多高脂食物，即使沒有做任何體力活動，工作時仍感到非常疲倦」。

他又表示，光是上落樓梯就感非常吃力，喘得上氣不接下氣。「有一天，我看著沒有穿衣服的自己，我覺得很荒唐，我簡直不敢相信自己的人生會走到這一步」，於是他便下定決心減肥。

為此，他找來私人教練安排嚴格的訓練，進行每星期6日，每次90分鐘的高強度運動，當中包括1小時的負重訓練及半小時的帶氧運動。

除了運動，Jacob還在女友的鼓勵下開始了「植物性飲食（Plant-based diet）」，他不再吃垃圾食物，而是少食多餐，多吃蔬菜和富含蛋白質的食物。

對於成功減肥，Jacob表示，「我在黑暗中發現了一道曙光，我很慶幸能夠找回健康。」他又認為運動不僅改變他的身材，還有助他釋放情緒，獲得能量。

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責任編輯：羅嘉欣