【花燈市集】昂坪360義工訪大澳繪花燈做善事　收集逾千花燈掛昂坪市集賀新歲

昂坪360近期除了與意大利朱古力品牌Venchi合作聖誕活動外，近日已為農曆新年做準備，不停探訪不同機構、學校並製作花燈，目標收集逾千個花燈張掛於昂坪市集，與市民同共迎新歲。

每一盞花燈，代表着每一個小小心願。昂坪360將於農曆新年期間於昂坪市集張掛起逾千盞手繪花燈，將溫暖的祝福傳開去。360義工隊早前聯同願望成真基金，合辦花燈比賽予不同學校參與；又與傳媒機構及大嶼山區內合作夥伴，合作繪畫花燈，將祝福帶給病童。每提交一個作品，便會捐助$30予願望成真基金，幫助患有重病的兒童實現願望。

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360義工隊日前於昂坪360董事總經理劉偉明帶領下，完成最後一站，就是「回歸最初」到大澳社區，齊齊繪畫花燈，共襄善舉。義工隊聯同大澳鄉事委員會委員，包括大澳鄉事委員會主席何紹基、大澳文化協會主席黃志泉先生，聯同佛教筏可紀念中學及中華基督教會大澳小學的學生和家長們，以及大澳的居民，共逾100人一同創作，一起承傳大澳的在地傳統，又同時發揮創意，讓文化在創新環境下廷續下去。

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大澳的花燈相信令不少人留下印象，昂坪360就是將這份濃郁的在地文化，由水鄉帶到山上的昂坪市集，讓更多人看見。《花燈影裡360》將於2022年1月中旬起舉行，逾千個花燈張掛於昂坪市集，與市民同共迎接美好新一年，屆時更會有書法及新年市集等活動，誓將成為歲晚及新年必去打卡景點。

責任編輯：羅嘉欣