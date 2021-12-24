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【明日大嶼】環保署向土拓署發環評研究概要　要求須於填海範圍及附近500米進行生態基線調查

社會 16:09 2021/12/24

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交椅洲。（資料圖片）

環境保護署今日（24日）就中部水域人工島建議中的填海工程、連接道路及交椅洲人工島上的發展計劃，向土木工程拓展署發出3份環境影響評估研究概要。概要指出，土拓署須在工程最終填海範圍及附近500米範圍內，進行不少於12個月的陸上及海洋生態基線調查，亦須進行空氣質素、水動力及水質模型。土拓署表示，將按環保署發出的環評研究概要，開展中部水域人工島計劃環評工作，同時會就相關的氣候變化適應力、碳中和、生物多樣性等課題進行研究，並提出具體建議。

環保署發出的3份環評研究概要涉及的研究範圍，包括空氣質素、噪音、水質、廢物處理、生態等。在「交椅洲人工島填海工程」的研究概要，環保署要求土拓署須在擬建工程的最終填海範圍，及其附近500米範圍內，進行不少於12個月的陸上及海洋生態基線調查，以確認研究範圍內的生境或物種的重要性。

另外，在空氣質素、水動力及水質評估方面，研究概要亦要求土拓署須確保在最終填海、工程和發展範圍及可能受影響的區域及水域，進行空氣質素、水動力及水質模型，以評估擬建工程及其他現存及規劃中發展，對空氣質素及水質的累積影響。

因應環諮會及部分公眾意見，概要要求土拓署須分階段為中部水域人工島建議中的填海工程、連接道路及發展計劃提交環評報告，土拓署須先就填海工程提交環評報告，及後在提交連接道路的環評報告時，須就填海工程及連接道路的累積影響提交環評資料；而在最後提交發展計劃的環評報告時，則須就填海工程、連接道路及發展計劃的累積影響提交環評資料。

土拓署須提交環評報告。（資料圖片）

土拓署發言人說，會按環評研究概要的要求開展相關法定環評研究工作，並確保環評研究符合規定，亦會綜合考慮項目對環境造成的累積影響，並在完成環評工作後，提交環評報告予環保署審批。

另外，發言人表示，因應環境諮詢委員會及公眾的關注，除按照環評研究概要進行環評研究外，研究團隊亦會就與中部水域人工島相關的氣候變化適應力、碳中和、生物多樣性等課題作深入研究，並在研究完成後公開相關報告。

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責任編輯：黃悅晴

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