Supper Moment未因考驗打擊信心　親解為柳應廷寫高難度作品原因

▲ Supper Moment希望疫情過後可以再作巡演。（取自facebook）

四人樂隊Supper Moment將在聖誕節期間在西九舉行兩場音樂會，過去一直四出巡迴的Supper Moment，因疫情不再容易表演，因此更珍惜在香港的做騷機會。

Supper Moment騷前接受TOPick訪問，坦言這幾年經歷不少風風雨雨，面臨不少考驗。「跟很多人一樣，近年都要對很多挑戰，亦不容易捱，但最可貴是我們幾個依然一齊夾band，任何事也不會令我們信心動搖，只會更加堅定，去做到好的作品。」

▲ 主音Sunny今年結婚進入新階段。（取自facebook）

憶跟Jer的合作

人氣男團MIRROR的柳應廷（Jer）一直喜歡Supper Moment作品，參加《全民造星》時已用過樂隊歌曲比賽，近日阿Jer開騷時，也用上了Supper的一句歌詞作自勉。

說到跟Jer的緣份，主音Sunny笑言：「其實跟大家一樣，最初都是透過電視認識他，記得當時他是戴著眼鏡，唱我們的《P.S I Love You》，那時已有歌迷傳來片段，感受到Jer好喜歡音樂。」

Supper Moment尾場獲柳應廷釗峰支持 Jer：因他們愛上音樂

▲ 為Jer創作《人類群星閃耀時》

今年Jer作品《人類群星閃耀時》便是Supper Moment作曲，促成二人合作。Sunny稱：「我記得他比賽時好高音，故便寫了首高音的歌的他，是好難的一首歌，由歌詞到編曲都好大器，Jer也駕馭得好。」上次Jer去看Supper Moment演唱會，也有去後台跟樂隊擁抱。

▲ 聖誕在西九演出。（取自facebook）

今次四子在西九的文化藝術公園的大盒演出，是一個全新概念場地，他們也表示是新挑戰，亦利用了場館的獨特設計呈現立體舞台，希望帶來全新體驗。成員Martin（阿雞）、CK和阿達形容，因現在疫情好難大班人聚會，但開騷就如拿正牌開派對，把作品當作禮物盒送給大家。

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