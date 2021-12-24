【海洋污染】城大發現不當棄置口罩將污染逾1.3億立方米海水　倡政府加強執法

▲ 城大研究發現不妥善棄置外科口罩將污染1億3,700萬立方米海水。（城大提供）

城大的研究發現，不當棄置外科口罩會引致嚴重的微塑膠污染，每年受嚴重污染的海水量可能超過54,800個奧林匹克標準泳池；同時也會令洋橈足類動物的繁殖力下降22%。

城大表示，科學家推算2020年全球每月使用1,290億個外科口罩，全年共約15.6億個被不當棄置於海洋；城大能源及環境學系助理教授兼海洋污染國家重點實驗室成員何宇鶴及其團隊，在實驗室內模擬被棄置的口罩釋放微塑膠的自然過程，以推算微塑膠釋出海洋的數量，並對海洋橈足類動物做慢性毒性測試。

團隊根據其研究結果及其他相關數據，推算2020年被棄置的所有外科口罩，對沿岸海洋一共釋出1,370多萬億顆微塑膠，以每一毫升海水內有10顆微塑膠的嚴重污染情況計算，將污染逾1.3億立方米海水。

研究也發現，口罩釋放的微塑膠會被海洋橈足類動物攝取，並積聚於小腸，令牠們的繁殖力下降多達22%。

由於橈足類動物是海洋中數量最豐沛的浮游生物之一，也是海洋中第一級動物（食草動物），若魚和蝦等較高級的海洋生物捕食或攝取含污染物的橈足類動物，會令微塑膠進入體內，帶來潛在危害。而橈足類動物繁殖力下降也會引致較高級海洋生物的食物減少，因而威脅海洋生態系統的平衡。

城大建議政府須改善環境管理、修訂政策及加強執法，以確保外科口罩得到妥善棄置，免出現上述危機。

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責任編輯：黃小冰