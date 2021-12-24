  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男神廚房X全民造星IV】TVB列型男陣對戰女團　大台推出《男神廚房開業喇！》撼ViuTV

娛樂 18:07 2021/12/24

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《男神廚房》特別篇《男神廚房開業喇！》於聖誕節晚上播出撼《全民造星IV》。

ViuTV《全民造星IV》總決賽在聖誕節12月25日舉行，TVB出動譚俊彥（Shaun）、張馳豪（Aska）、方力申、關禮傑及伍允龍的《男神廚房開業喇！》對戰，實行用型男撼女團。

鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》推出特別篇《男神廚房開業喇！》，由在早前由冠軍級男神譚俊彥（Shaun）、張馳豪（Aska）、方力申，以及「復仇者男神」組的關禮傑及伍允龍，輪流經營「限定實體男神廚房」。

4組男神將進行比併，每組輪流經營一日餐廳，亦要構思好餐廳一切服務，最後會根據當日營業額及紀念品收入，再扣除成本決定「終極男神」。靚女幫廚陳聖瑜（花花）、關楓馨（Fabi）、葉靖儀及星級女廚師Hilda坐鎮協助一眾男神。

最新影片推介：《全民造星IV》ASH專訪

男神出招

「復仇者男神」關禮傑、伍允龍，兩人性格大不同，關禮傑淡淡定有錢剩，伍允龍則火氣十足。由於伍允龍下廚時遇到阻滯，竟一度表現激動，嚇到Fabi指不想再看到他！

之後輪到Shaun上陣，Shaun經驗豐富，甫到場即開啟老師Mode，有條理地分配好各人的工作，三位靚女幫廚更有時間食Tea。不過正式開業期間，Shaun都一樣遇上阻滯，他依然處變不驚，並即時想出「絕招」化解。

方力申則一開始即打電話找媽咪幫手，但慘遭拒絕，原因竟是一隻狗，小方只好眼淚在心裏流。最後登場的小鮮肉Aska未知是否因為年輕，加上高大又靚仔，獲Hilda特別「照顧」，借出私家靚刀給Aska用，Aska更自彈自唱冧粉絲爭取勝算！

  • （發相）
  • （發相）
  • （發相） 3
  • （發相）
  • （發相） .
  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）

神秘嘉賓送驚喜

一眾男神再合體下廚招待Do姐、Ivana，管家何廣沛亦同樣可以大飽口福。製作組更邀來神秘嘉賓為男神們送上驚喜，包括：譚俊彥太太及一對子女、Jessica C.及一對子女、關禮傑太太及細女、吳業坤、《聲夢》何晉樂（Rock）及林君蓮（蓮姐），席間眾人真情流露，場面感人，Fabi更一度感觸落淚！

最終榮獲第一名的男神其經營的實體店所賺的錢，只比第二名多賺90元，可見戰況相當激烈。

  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）
  • （發相）

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
11:09 2021/11/10
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【男神廚房】伍詠薇展現進撃痴女本色　伍姑娘連環出招生擒伍允龍林德信
12:00 2021/11/22
【男神廚房】伍詠薇展現進撃痴女本色　伍姑娘連環出招生擒伍允龍林德信
【男神廚房】林德信伍允龍憶親情感觸　張馳豪以美食向爸爸答謝
16:33 2021/11/25
【男神廚房】林德信伍允龍憶親情感觸　張馳豪以美食向爸爸答謝
【女神級廚師】男神廚房評判陳曉樺曾獲霆鋒賞識做鋒廚　學廚放下對亡父思念
18:38 2021/12/15
【女神級廚師】男神廚房評判陳曉樺曾獲霆鋒賞識做鋒廚　學廚放下對亡父思念

你可能感興趣

【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
11:09 2021/11/10
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【男神廚房】伍詠薇展現進撃痴女本色　伍姑娘連環出招生擒伍允龍林德信
12:00 2021/11/22
【男神廚房】伍詠薇展現進撃痴女本色　伍姑娘連環出招生擒伍允龍林德信
【男神廚房】林德信伍允龍憶親情感觸　張馳豪以美食向爸爸答謝
16:33 2021/11/25
【男神廚房】林德信伍允龍憶親情感觸　張馳豪以美食向爸爸答謝
鄭裕玲 王菀之 何廣沛 男神廚房 演員 娛樂人物職業 全民造星 方力申 譚俊彥 伍允龍

最高瀏覽

【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
17:04 2021/12/23
【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
14:25 2021/12/23
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予
17:09 2021/12/23
【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予