【男神廚房X全民造星IV】TVB列型男陣對戰女團　大台推出《男神廚房開業喇！》撼ViuTV

▲ 《男神廚房》特別篇《男神廚房開業喇！》於聖誕節晚上播出撼《全民造星IV》。

ViuTV《全民造星IV》總決賽在聖誕節12月25日舉行，TVB出動譚俊彥（Shaun）、張馳豪（Aska）、方力申、關禮傑及伍允龍的《男神廚房開業喇！》對戰，實行用型男撼女團。

鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》推出特別篇《男神廚房開業喇！》，由在早前由冠軍級男神譚俊彥（Shaun）、張馳豪（Aska）、方力申，以及「復仇者男神」組的關禮傑及伍允龍，輪流經營「限定實體男神廚房」。

4組男神將進行比併，每組輪流經營一日餐廳，亦要構思好餐廳一切服務，最後會根據當日營業額及紀念品收入，再扣除成本決定「終極男神」。靚女幫廚陳聖瑜（花花）、關楓馨（Fabi）、葉靖儀及星級女廚師Hilda坐鎮協助一眾男神。

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男神出招

「復仇者男神」關禮傑、伍允龍，兩人性格大不同，關禮傑淡淡定有錢剩，伍允龍則火氣十足。由於伍允龍下廚時遇到阻滯，竟一度表現激動，嚇到Fabi指不想再看到他！

之後輪到Shaun上陣，Shaun經驗豐富，甫到場即開啟老師Mode，有條理地分配好各人的工作，三位靚女幫廚更有時間食Tea。不過正式開業期間，Shaun都一樣遇上阻滯，他依然處變不驚，並即時想出「絕招」化解。

方力申則一開始即打電話找媽咪幫手，但慘遭拒絕，原因竟是一隻狗，小方只好眼淚在心裏流。最後登場的小鮮肉Aska未知是否因為年輕，加上高大又靚仔，獲Hilda特別「照顧」，借出私家靚刀給Aska用，Aska更自彈自唱冧粉絲爭取勝算！



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神秘嘉賓送驚喜

一眾男神再合體下廚招待Do姐、Ivana，管家何廣沛亦同樣可以大飽口福。製作組更邀來神秘嘉賓為男神們送上驚喜，包括：譚俊彥太太及一對子女、Jessica C.及一對子女、關禮傑太太及細女、吳業坤、《聲夢》何晉樂（Rock）及林君蓮（蓮姐），席間眾人真情流露，場面感人，Fabi更一度感觸落淚！

最終榮獲第一名的男神其經營的實體店所賺的錢，只比第二名多賺90元，可見戰況相當激烈。



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