【非法勞工】入境處打擊黑工拘14人　包括8名非法勞工3名僱主

▲ 反非法勞工行動拘十四人。（新聞處提供）

入境處今日（24日）表示，一連四日共拘捕14人，包括8名疑非法勞工、3名僱主等。

入境處指，在本月20至23日反非法勞工行動，搜查了12個目標地點，包括美容院、農場、魚檔等，共拘捕5名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為3男2女，年齡介乎25至63歲。當中1名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1名男子，年齡為55歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1名女子，年齡為50歲。

另外，亦於中環、東區、紅磡及九龍城搜查了70個目標地點，包括酒吧、住宅大廈、餐廳、菜檔及按摩店，共拘捕3名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主、1名逾期逗留人士及1名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為2男1女，年齡介乎39至52歲，當中2名男子持有不允許僱傭工作的擔保書，因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2名男子，年齡分別為54至56歲。



入境處稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，大幅提高至罰款五十萬元和監禁十年，以反映有關罪行的嚴重性。

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責任編輯：余思嵐

