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【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品

休閒消費 16:50 2021/12/24

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

奇華工作坊舉辦LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕製作班。（奇華餅家提供）

聖誕過後，又到農曆新年！LINE FRIENDS今年繼續與奇華工作坊合作舉辦期間限定「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕」製作班。如喜歡傳統糕點或小食，或可選臘味芋頭糕及賀年油角班。課堂由經驗導師指導，讓大家可親自製作賀年傳統糕點，與摯愛親朋開心share。

珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕新年限定課堂，會分別提供印有可愛BROWN及CONY大頭立體3D糕模，並由專業導師教授。學員會親手參與整個製作過程，包括拌粉、食材處理、入模等。

報名加$25，送LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY玻璃密封瓶。（奇華餅家提供）

課程設有成人班及親子班，完成後，除可帶走分別盛載著糕點的BROWN及CONY大頭圓形糕模外，更附贈LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY限定賀年紀念品，包括精美A4文件夾、年曆咭及LINE FRIENDS賀年糕點包裝盒3個，更可以$25推廣價換購LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY玻璃密封瓶一隻。

除糕點課堂外，奇華工作坊另設臘味芋頭糕及賀年油角課堂，可體驗製作賀年芋頭糕兩底及油角12隻，隨課程附送包裝盒及精美利是封（一套20個）。如想參加的可透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料，或親臨奇華工作坊報名。每班人數有限，額滿即止。

另有臘味芋頭糕及賀年油角班。（奇華餅家提供）

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕
學費：成人班$600、親子班$670
名額：成人班每班16人、親子班每班12組
課程時間：180 分鐘

臘味芋頭糕及賀年油角班
學費：$560
名額：每班16人
課程時間：180分鐘

記者︰黃依情

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