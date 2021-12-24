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林鄭今年再向議員送親筆簽名聖誕卡　上款改由電腦印製

政治 16:25 2021/12/24

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醫學界議員陳沛然在社交網站上載相片，透露今年再獲特首林鄭月娥送出的聖誕卡，但今年的上款就由電腦印出。（陳沛然Facebook）

每年聖誕，特首林鄭月娥都會向一眾立法會議員，送上親筆簽名的聖誕卡，今年亦不例外。其中，即將卸任的醫學界議員陳沛然，昨晚在社交網站上載相片，展示今年獲贈的聖誕卡。

從相片中可見，雖然今年的聖誕卡上，繼續有林鄭月娥的親筆簽名，但上款「Dear Pierre」就由電腦印出。

特首林鄭月娥去年向議員送上的「香港十大著名標記」聖誕卡，上款亦是由藍色墨水筆所寫出。（劉國勳Facebook）

事實上，林鄭往年向議員送出的聖誕卡，上款和簽名均是由她親筆寫上。民建聯議員劉國勳，去年在社交網站上載相片，指獲林鄭送上的「香港十大著名標記」聖誕卡，其中的上款「Dear Kwokfan」亦是由藍色墨水筆所寫出。

另外，一名6歲的小學女生就較陳沛然幸運。該名女生早前曾就保護環境議題，寫信予行政長官林鄭月娥表達意見，近日不單獲特首辦公室回信，更獲林鄭贈送親筆簽名聖誕卡作祝賀，當中上款「Dear Joelle」亦是由她親筆寫上。

一名6歲小學女生早前寫信予特首林鄭月娥，獲林鄭贈送親筆簽名聖誕卡作祝賀，當中上款亦是由親筆寫上。（ESF Bradbury School Facebook相片）

之不過，林鄭今年用電腦印上上款，做法或許是情有可原，事關本周日舉行的立法會選舉，一直是特區政府的頭等大事，而她翌日隨即上京述職，自今日平安夜才返港，可謂行程緊湊。

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撰文 : 傅流螢

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