【環保聖誕】信和集團推可持續發展慶綠色聖誕　回收廢物造環保聖誕樹＋升級再造工作坊體驗

▲ 信和集團推動可持續發展，收集塑膠廢料，升級再造成環保聖誕樹。

聖誕節到處都有不少閃爍燈飾和主題裝飾，同時卻造成了不少塑膠廢物。為了推動可持續發展，減少使用資源、回收廢物和升級再造，信和集團推行不同計劃連繫員工、顧客、租戶和社區，將塑膠廢料升級再造的環保聖誕樹，以及舉辦有關升級再造概念的工作坊，藉此提升大眾對減少及處理都市廢物的關注。

收集塑膠廢料 造環保聖誕樹

即棄塑膠是全球關注的環保議題，信和集團與環保機構早前合作，於大埔龍尾進行海灘清潔活動，特別收集塑膠廢料，再經處理後，升級再造成別出心裁的環保聖誕樹，當中由500個膠樽及塑膠碎片和350片光碟製成。

環保聖誕樹分別於集團總部尖沙咀中心、九龍灣的宏天廣場及尖沙咀的皇家太平洋酒店展出。集團指聖誕樹被拆除後，膠樽更會被送到V Cycle進行回收處理，再次成為可用原材料。

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集團繼去年舉辦「升級再造聖誕樹活動」，今年再次鼓勵集團同事收集各類回收物料及廢物，如廢紙、膠樽、燈泡、光碟、飲品瓶蓋等。運用創意將它們轉化成獨一無二的升級再造環保聖誕樹或聖誕裝飾，可以令家居或工作環境加多一點聖誕氣氛。

是次活動更有600多名位於香港、新加坡及悉尼的集團同事及其親友參加了這項環保活動，共製作超過200件聖誕裝飾，其中逾100棵升級再造而成的聖誕樹已於集團旗下的酒店、會所、寫字樓、商廈及住宅物業展出。

推廣廢物可持續發展概念

為了進一步推廣廢物管理及升級再造的可持續發展概念，集團指透過「愛心聖誕大行動2021」邀請本地慈善團體香港童樂行的兒童，到宏天空中農莊參與工作坊，讓小朋友親手以回收塑膠廢料，升級再造成色彩繽紛的聖誕裝飾，並協助布置宏天廣場的環保聖誕樹。

當中參與工作坊的兒童表示沒有想過廢棄物料也能升級再造作其他用途，集團希望活動能激發他們的創意，日後將此概念應用在日常生活上，減少製造廢物。

此外，集團表示旗下會員計劃Sino Club於宏天廣場地下及空中農莊舉行「樂在UPCYCLE體驗日」，會向會員推廣升級再造的概念，當日亦有逾250名會員及其親友體驗各種升級再造工作坊及示範、、農莊導賞團、環保手工啤酒、互動遊戲等。

包括利用新鮮的咖啡渣製作出不同形狀的手工肥皂，或將破舊的牛仔褲改造成型格實用的記事簿，完成後更可將種子紙、小盆栽、布袋等禮品帶回家，與親友分享一份充滿意義的綠色聖誕禮物。

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記者：蕭雅文