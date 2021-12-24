【捐血救人】25周早產男嬰8次輸血存活　男嬰媽媽籲踴躍捐血救人

▲ 紅十字會呼籲市民捐血。（紅十字會fb）

香港紅十字會今日（24日）在社交平台分享一個捐血救人的故事，指一名25周出生的男嬰兒Jacob，當時僅重800多克，需送往深切治療部治理，期間共接受8次紅血球輸血，現時Jacob的體重漸增長至有9磅，Jacob的媽媽稱非常感謝醫護人員及捐血者，

每當Jacob接受完輸血治療，情況都即刻睇到有明顯改善

另外，Jacob的媽媽亦指，在生產過程中都接受了輸血，因為是次經歷更加明白到血液的重要性，

啲血原來用咗喺邊

所以希望身邊的朋友及大眾可以踴躍捐血，為有需要的病人伸出援手。

紅十字會表示，中心血庫現正處於極低水平，在聖誕、元旦的公眾假期及周六日，大部分捐血站都會繼續開放，而且為答謝熱心捐血者，即日起至本月27日，在捐血站或者捐血車成功捐血，即可獲贈「節日雙色布袋」一個。

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記者：余思嵐