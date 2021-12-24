【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名

▲ 5名運動員包括空手道港將劉知名返港後初步確診。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（24日）錄得少於25宗初步確診個案，料均涉及輸入個案（即看：【下一頁】)。香港體育學院今日公布，5名運動員返港後初步確診，包括劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙，完成在哈薩克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽（亞錦賽）後於昨晚途經首爾飛抵香港， 並於機場檢測中對新冠病毒呈陽性反應，由衞生署安排送院接受治療。

劉知名今早亦於社交平台在上載在機場的圖片，料今早檢測是發現初步確診，他接受TOPick訪問時表示自己已接種兩分，現時有少少喉嚨痛，暫未知有否感染任何變種病毒。

發言人指，同行10名運動員和3名教練及工作人員由於是密切接觸者，已被送往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。38名空手道運動員、教練及工作人員，於上月起分兩批出戰兩項國際大賽，包括於上月16至21日在杜拜舉行的世錦賽及於12月18至22日在哈薩克 斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽（包括成人組及青少年組別）。

首批港隊運動員於上月11日從香港前往杜拜參加世錦賽，完成世錦賽後再飛往哈薩克斯坦參加亞錦賽；包括劉知名在內的第二批運動員，則於本月12日從香港直飛哈薩克斯坦參賽。

港隊賽後分兩批返港，第一批共13人於本月21日回港，包括12名運動員及一位總會團長，他們現於檢疫酒店隔離中，暫時所有檢測皆呈陰性；包括全國運動會銅牌得主劉知名在內的第二批共18人（15名運動員及3名教練和工作人員），昨晚從哈薩克斯坦經首爾飛抵香港，當中5人對新冠病毒呈陽性反應；其餘4名運動員和3名教練，當中3人已抵達美國及英國訓練，另外4人將前往杜拜繼續集訓。

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記者：郭詩詩