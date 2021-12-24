【明日大嶼】環團批未有要求土拓署提交更詳細資料　綠惜地球：以往不會隨便發出研究概要

▲ 綠惜地球批評，以往不會隨便發出研究概要。（資料圖片）

環境保護署今日（24日）就中部水域人工島建議中的填海工程、連接道路及交椅洲人工島上的發展計劃，向土木工程拓展署發出3份環境影響評估研究概要。（詳情即看：下一頁）綠惜地球回應時表示，對於環保署未有適當運用權力要求土拓署提交更詳細項目資料，表示極度失望，又強調以往環評研究概要不會隨便發出。

綠惜地球指出，以往香港國際機場三跑道系統亦有要求補交資料，但今次環保署未有要求土拓署提交更詳細資料，憂慮日後政府基建可以在「想法」、「願景」階段就開始相關程序，以基建先行犧牲香港寶貴生態及現有居民生活環境。

綠惜地球又質疑，政府有否就明日大嶼的建造及營運階段做碳排放審計，擔心新發展及將來市民生活釋放的溫室氣體，會否成為2050碳中和目標的負資產，為達成碳中和目標增添難度。

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責任編輯：黃悅晴