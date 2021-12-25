【官二代求職】31歲仔履歷標明爸爸是高官　連累父親道歉兼失鐵飯碗

▲ 南韓31歲仔履歷標明爸爸是高官，連累民政首席秘書金晉局失鐵飯碗。

內地有官二代醉駕撞人後，口出狂言「有本事你們告我，我爸是李剛」，囂張指有爸爸靠山成網絡熱話，韓國近日亦出現「我爸是李剛」新聞，一名31歲兒子求職履歷表上明言父親是青瓦台民政首席秘書金晉局，爸爸會為公司帶來好處，事件終令父親道歉兼請辭。

利用爸爸高官身分求職

據韓國《MBC》報道，南韓青瓦台高層出現人事變動，青瓦台民政首席秘書金晉局（김진국）於周二（21日）主動向總統文在寅請辭，原因是金晉局的兒子日前向5間公司求職時，在履歷表上竟然標明「我爸是青瓦台民政首席」，涉利用爸爸高官的身分，威迫利誘公司聘請他。

▲ 南韓青瓦台民政首席秘書金晉局因為兒子而辭職。（影片截圖）

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金晉局的兒子金某31歲，任職IT公司，近期想轉行至金融業，要求年薪3500萬到4000萬韓元（約23萬到26萬港元）。他在履歷表自我介紹欄位寫道，「爸爸會提供很多幫助」、「我會去跟父親說好話，讓企業實現夢想」等等，明言「我的父親是現任青瓦台民政首席秘書金晉局」，用爸爸高官去搵工。

當中一間公司的人員透露，由於履歷表內容太過露骨，一度懷疑是否假的。有關事件被公開，金晉局兒子試圖利用父親高官去找工作，掀起輿論風波。

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連累父親道歉兼失鐵飯碗

金晉局隨即公開致歉，指出兒子有焦慮症和強迫症，一直接受治療中，他表示對於有關事件沒有任何的藉口，深感抱歉，並就此事提出請辭，而總統文在寅亦接受金晉局的辭職。

金某之後透過媒體道歉，明言自己這樣做不對，深感抱歉，解釋是因為太想要找到工作了，才會作出如此不成熟的行為。他提到現時任職的IT公司的職位，沒有用爸爸的高官名義入職，是循正常途徑找工作而成功獲聘。

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責任編輯：王明芳