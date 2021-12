【Disney+】《鷹眼》黑寡婦妹妹為姊報仇　Disney+推出聖誕假日精選片單

今日(12月24日)是平安夜,一連幾日的聖誕節假期展開,Disney+原創系列Marvel Studio內,以聖誕節為背景的《鷹眼》(Hawkeye)大結局早前正上架,「黑寡婦」妹妹伊蓮娜貝洛娃與鷹眼展開終極對決。

另外,Disney+香港在聖誕假日精選片單,集合多部經典作品:

《小白呈獻》(Olaf Presents)

《布公仔聖誕頌》(The Muppet Christmas Carol)

《冰河世紀》(Ice Age)

《米奇老鼠之快樂聖誕》(Mickey's Christmas Carol)

《怪誕城之夜》(Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas)

《暗戀你 暗戀妳》(While You Were Sleeping)

《歌舞青春 再譜樂曲 節日特輯》(High School Musical The Musi…he Holiday Special)

《寶貝智多星》(Home Alone)

《寶貝智多星再玩過》(Home Sweet Home Alone)

《魔幻聖誕頌》(Christmas Carol)

《魔雪奇緣》(Frozen)

《魔雪奇緣2》 (Frozen 2)

《鷹眼》(Hawkeye)

《LEGO星球大戰 假日特別版》(Lego Star Wars Holiday Special)