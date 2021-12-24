【打擊走私】海關於元朗貨櫃場檢2,080萬支私煙　總值約5,700萬

▲ 海關於行動中檢獲2,080萬支未完稅私煙，總值5,700萬元。（黃傑偉攝）

海關昨日（23日）偵破一宗大型走私私煙活動，行動中檢獲2,080萬支未完稅私煙，總值5,700萬元。海關拘捕2名男子，相信於走私集團內充當物流角色。

海關昨日在元朗新田反私煙行動中，檢獲2,080萬支未完稅私煙，應課稅4,000萬，並拘捕2名分別63及69歲男子，被捕人報稱從事運輸業。

海關稅收罪案調查科高級督察林威杰估計，私煙集團為應付聖誕及新年市場需要，急需補充貨源以供應市場需要。有見及此，海關作出全天候偵查，昨日中午於元朗新田米埔龍一貨櫃場突擊搜查，並在2個40呎貨櫃中檢獲2,080萬支私煙。海關於本月10日亦在青衣破獲近20年來最大宗走私私煙案件，檢獲4,700萬支未完稅私煙，林威杰說，兩宗走私案件類同，會綜合跟進調是否由同一走私集團操控。

▲ 海關稅收罪案調查科高級督察林威杰。（黃傑偉攝）

林威杰相信，不法分子誤以為平安夜海關會疏於防範，因此於偏遠貨櫃場進行走私活動，指出將繼續調查私煙來源與去向，不排除稍後會有更多人被捕。

另外，海關今年全年共檢獲4.2億支私煙，比去年全年增加1.1倍。海關指，會繼續嚴厲打擊私煙活動保障政府稅收，又說走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列載貨清單，一經定罪可被判罰款200萬及監禁7年。根據應課稅品條例，任何人管有、處理、購買及出售私煙，一經定罪可被判罰款100萬及監禁2年，市民可致電海關熱線25456182舉報私煙活動。

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記者：黃傑偉