  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】海關於元朗貨櫃場檢2,080萬支私煙　總值約5,700萬

社會 17:08 2021/12/24

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

海關於行動中檢獲2,080萬支未完稅私煙，總值5,700萬元。（黃傑偉攝）

海關昨日（23日）偵破一宗大型走私私煙活動，行動中檢獲2,080萬支未完稅私煙，總值5,700萬元。海關拘捕2名男子，相信於走私集團內充當物流角色。

海關昨日在元朗新田反私煙行動中，檢獲2,080萬支未完稅私煙，應課稅4,000萬，並拘捕2名分別63及69歲男子，被捕人報稱從事運輸業。

海關稅收罪案調查科高級督察林威杰估計，私煙集團為應付聖誕及新年市場需要，急需補充貨源以供應市場需要。有見及此，海關作出全天候偵查，昨日中午於元朗新田米埔龍一貨櫃場突擊搜查，並在2個40呎貨櫃中檢獲2,080萬支私煙。海關於本月10日亦在青衣破獲近20年來最大宗走私私煙案件，檢獲4,700萬支未完稅私煙，林威杰說，兩宗走私案件類同，會綜合跟進調是否由同一走私集團操控。

海關稅收罪案調查科高級督察林威杰。（黃傑偉攝）

林威杰相信，不法分子誤以為平安夜海關會疏於防範，因此於偏遠貨櫃場進行走私活動，指出將繼續調查私煙來源與去向，不排除稍後會有更多人被捕。

另外，海關今年全年共檢獲4.2億支私煙，比去年全年增加1.1倍。海關指，會繼續嚴厲打擊私煙活動保障政府稅收，又說走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列載貨清單，一經定罪可被判罰款200萬及監禁7年。根據應課稅品條例，任何人管有、處理、購買及出售私煙，一經定罪可被判罰款100萬及監禁2年，市民可致電海關熱線25456182舉報私煙活動。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

相關文章

【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
今日 16:43
【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
【非法勞工】入境處打擊黑工拘14人　包括8名非法勞工3名僱主
今日 17:08
【非法勞工】入境處打擊黑工拘14人　包括8名非法勞工3名僱主

你可能感興趣

【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
今日 16:43
【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
【非法勞工】入境處打擊黑工拘14人　包括8名非法勞工3名僱主
今日 17:08
【非法勞工】入境處打擊黑工拘14人　包括8名非法勞工3名僱主
罪行 走私 青衣 關稅 海關 香港 運輸 罪案

最高瀏覽

【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
17:04 2021/12/23
【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
14:25 2021/12/23
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予
17:09 2021/12/23
【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予