【乳癌治療】17歲少女驚患乳癌　外科醫生拆解成因

▲ 香港乳癌基金會創會人張淑儀。

乳癌是最多女性患上的癌症，為本港十大癌症第3位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，年輕人士較容易患上三陰性乳癌，根據乳癌基金資料統計庫顯示，最年輕患者為17歲少女，呼籲年輕人年輕勿輕視檢查。

香港乳癌基金會創會人張淑儀在TOPick節目《TOPick診症室》中表示，本港2019年的乳癌新症則有逾4,761宗，會建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查，因為X光造影檢查可以找出自我檢查無法發現的癌症，可以得知有否出現「微鈣化點」等變化。

她指出，根據基金會紀錄，有17歲少女驚患乳癌，其中一個原因是家族遺傳問題，同時一些年輕女士未必為意乳房的變化。她稱預防乳癌最重要是定期檢查，因愈早發現乳癌並接受治療，痊癒率會愈高。現時市面上的乳房X光造影檢查主要分為2D和3D，當中3D的X光造影檢查可以更清晰拆解每一層乳房影像，發現癌症比率比2DX光造影檢查高約40%。

根據乳癌基金會最新報告書的資料，有5至6成女士，在接受X光乳房檢查後發現有微鈣化點。張淑儀解釋，「微鈣化點」是指乳房內乳線管有癌細胞出現，當癌細胞死後，細胞就會出現鈣化。由癌症產生的「微鈣化點」是比較不規則及密集等，至於良性的「微鈣化點」會包括乳房內的水囊或水泡，其會比較粗、呈圓點及散開，故此有微鈣化點亦不一定與癌症有關。

張又提到，如果乳房中有水泡，未必需做手術移除，可先透過超聲波確認是液態成份，繼而以打針方式將水抽走便可。她又提醒，44至69歲女士即使沒有家族病歷亦應考慮檢查，而其他高風險因素亦包括缺乏運動、肥胖、早來經、沒有生育經驗、30歲後才生首胎或曾患良性乳房疾病等，有關人士應考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。

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責任編輯：余思嵐