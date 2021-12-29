【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

▲ 鄧醫生指耳垢可保持耳道有足夠滋潤，故無需自行清理耳垢。如耳垢積聚較多，則可考慮找專業採耳師處理。

耳仔痕，不少人都會用手指挖耳朵，甚至買採耳工具回家自行清理。到底有沒有需要採耳？今集《活得健康啲》請來耳鼻喉專科醫生鄧志豪講解胡亂採耳結果及採耳師Mia分享正確清潔耳朵方法。

耳朵會自動清潔 自行購入掏耳工具易增感染機會

鄧醫生指耳垢(俗稱耳屎)因外耳道表皮脫下與外耳道分泌物及油脂物混合而成，用途為保持耳道有足夠滋潤，減少外來異物積聚及感染機會。由於耳朵每日都會自動進行清潔，因此無需定期清理耳垢。

▲ 耳鼻喉專科醫生鄧志豪。(曾嘉文攝)

乾耳和油耳人士分別在於耳朵毛囊分泌濕潤程度，前者耳朵油份分泌較少，耳垢較乾身及易積聚;後者耳垢較粘稠，容易黏在耳道。鄧醫生指如果耳垢積聚比較多或有需要採耳，可找專業採耳師處理，而採耳前必需了解自己耳道空間大小，絕對不建議自行購入未經正當消毒的清潔耳朵工具。

採耳師：安全範圍內清理耳垢

耳道狹小，自己挖耳如不小心可能會傷及耳洞，其實大家可尋找專業採耳師幫助解決耳朵不適。採耳師Mia指其實大部分人士都適合採耳，但提醒家長注意9歲以下小朋友因外耳道仍處於發育階段，要小心處理。

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Mia表示採耳大前題是確保不傷害客人耳道皮膚才進行清潔工作。首先，檢查耳道，用毛毛棒等工具幫助客人放鬆耳周皮膚。然後，使用耳挖、耳鉗等工具清潔耳道並應付不同類型的耳垢。再清洗耳朵，保持耳道乾爽狀態。最後，為客人做耳穴和頭部按摩。

胡亂採耳可致腦膿瘡

鄧醫生指如自行用採耳工具清理耳垢，容易因錯誤手勢導致耳道出現破損或傷口，從而滋生細菌及霉菌，造成外耳道發炎，影響耳朵自我清潔系統。由於過多皮屑積存，產生連鎖反應，細菌侵入外耳道深層結構，並擴大侵蝕範圍，就有機會演變成膽脂瘤。當患上膽脂瘤，發炎情況就會不斷重複，蔓延至中耳，甚至乳突骨。最嚴重可引致面癱、影響腦部神經，形成腦膜炎或腦膿瘡。

正確清潔耳朵方法：

1. 在游泳、洗澡及洗頭後，手握棉花棒輕輕做一個打圈動作，清潔外耳道門口位置或用手輕按耳屏位置，而耳廓位置則可用濕紙巾抹乾淨，就已經將黏附在表面的分泌物或水份清潔乾淨。

2. 盡量避免用手指或採耳工具做進出耳道的動作。

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責任編緝：張懿慧