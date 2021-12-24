謝芷倫主持烹飪節目花兩周諗食譜　型男食神黎澤恩入廚騷麒麟臂

▲ 謝芷倫與黎澤恩合作主持網上烹飪節目。

謝芷倫（Jan）及黎澤恩（Ronny）近日為全新網上烹飪節目《Acoustic Kitchen》任主持，一連8集聯手炮製節日美食。

有別於傳統的烹飪節目，今次《Acoustic Kitchen》特地加入了音樂元素，希望透過清新自然的旋律，讓大家可在音樂享受下廚的樂趣。在節目內，謝芷倫及黎澤恩除當主持外，還親自構思多款西式美食，並在現場觀眾面前示範烹調，及指導他們完成製作整道菜式。

此外，二人還會在節目中分享烹飪背後的小故事，而黎澤恩更即場以原聲吉他演奏多首樂曲來帶動氣氛。

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黎澤恩騷麒麟臂

是次雖然為謝芷倫及黎澤恩的首度合作，二人鏡頭前後卻均表現合拍。

謝芷倫表示：「平日常見到Ronny 在他的社交平台展示赤膊上身下廚的照片及視頻， 起初我還以為他今次也會這樣穿著，可讓觀眾大飽眼福，怎料最後他竟然穿得非常密實！」

不過謝芷倫戲稱自己「善解人意」：「 有好幾次特地叫他替我下鹽，給他機會在鏡頭前展示一下老鼠仔。 由於他也是健身教練，所以他的職業病會不自覺地發作，在廚房裏隨手拿起廚具及食材操練一番。」

黎澤恩則回應說：「Jan在我心目中一直都是位斯文及舉止優雅的女生，也知道她是一名芭蕾舞及鋼琴高手，而且還是學霸。不過今次在廚房裏就看到她鬼馬的一面，還經常作弄我。」

他並謙稱：「她有豐富的主持經驗，當然口才非常了得，所以我要集中精神聽她說話，否則頭腦反應稍為慢點，都追不上她的節奏！ 有些時候我都不知道要怎樣回應她， 唯有拿起結他來彈奏。」

謝芷倫花兩周諗菜式

謝芷倫近年有為《姊妹淘》及《流行都市》任主持，不過今次要同時在鏡頭前下廚：「雖然未試過要一邊做菜一邊做主持，但也不是太困難，因為自己一直都有下廚的習慣。只不過平日我較多製作甜品，今次就要做主菜。」

因此在拍攝前，她特地用兩個星期來構思菜式：「然後不斷重複試菜，希望能做出色香味俱全的菜色。 例如我做了一道奶油焗雞肉薯仔，它除了有香濃的奶油味，外表看起來還像是一個士多啤梨忌廉蛋糕，我覺得很漂亮呢。」

她指，今次拍《Acoustic Kitchen》難忘的就是第一次有俊男在廚房裡彈結他給她聽：「令我可輕鬆愉快地下廚！」

一次過滿足三大願望

至於黎澤恩是首次主持烹飪節目：「很多謝公司為安排這工作，因為有自己最愛的美食丶音樂和美女， 一次過滿足了三個願望！」

不過他坦言，在節目中要同時兼顧下廚丶主持及結他演奏三個範疇確實有壓力：「所以在事前我已做足準備功夫。本身的強項就是煎牛扒，已煎了20多年，真的是閉上眼睛都懂得煮。今次我特地構思了四道菜式，當然會有牛扒，不過最令自己滿意的是做法式薯蓉。」

黎澤恩稱，在拍攝前幾個星期，已開始利用不同的廚具及不同品種的薯仔來重複試煮：「希望做到自己要求的那種軟綿綿質感。結果我弄到整個家裏都佈滿了各式各樣的薯仔，好像與薯仔大作戰。」