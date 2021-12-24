【聖誕頌歌節】兒童發展配對基金邀官商民各界頌歌　為基層青少年籌款打氣

▲ 天文台台長鄭楚明博士親自帶領「天文台職員會及義工隊」在中環街市熱情頌歌。

政府近期發表的貧窮報告顯示，香港每4至5名孩子，便有一名活在貧窮。兒童發展配對基金於12月11日起一連兩星期舉辦聖誕頌歌節，60多隊由官、商、民各界組成的頌歌隊在過去兩星期參與頌歌，而無伴奏合唱團—「Just Sing」將於明天下午在中環街市引吭高歌，為基層青少年籌款及打氣。

兒童發展配對基金將把每年聖誕頌歌節所籌得的善款，不會扣除任何開支，全數用於配對基層青少年的個人儲蓄金，扶助他們建立「有形資產」，發展個人興趣潛能，創造向上流動的機會。

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基金主席陳龔偉瑩指，清貧下代的成長極需要社會的特別關注的。基層孩子成長的多元匱乏，包括缺之自信、學習動力、自我形象偏低、表達溝通能力較差、缺乏人生方向、人脈網絡和機會等社會資本。這些匱乏對下一代在的成長，及對社會的人材資源和素質都構成影響。

陳龔偉瑩表示，十多年來參與該基金「聖誕頌歌節」的人數已經超過12萬，籌得的善款亦累計超過4,700萬元，資助了超過8,000名參加「兒童發展基金」計劃基層青少年的儲蓄配對金。

頌歌隊成員包括天文台台長鄭楚明與其義工隊、前香港律師會主席彭韻僖，前個人資料私隱專員黃繼兒及著名藝人胡渭康及多家學校歌隊等。在D‧PARK 愉景新城、中環街市、M88及香港電車進行頌歌，總參與人數多達2,500人。另外，逾30名演藝界名人以及KOL，包括王菀之、家燕媽媽、王祖藍、胡鴻鈞等，網上頌歌支持，他們的頌歌短片由本月17日至明年1月15日每日在全港30多間商場的户外及室內大型屏幕每小時循環播放。

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責任編輯：陳葆琳