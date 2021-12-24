吳嘉禧Nowhere Boys現身中環街市 合唱《White Christmas》聖誕氣氛熾熱 娛樂 17:58 2021/12/24 分享： 熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 ▲ 吳嘉禧與Nowhere Boys齊演唱。 有香港科技初創企業為慶祝成立一週年，於是在昨日（12月23日）下午邀Super Girls成員吳嘉禧（Cheronna）及樂隊Nowhere Boys於中環街市演唱。 他們分別唱多首歌曲，包括Nowhere Boys的歌曲《無處遊人》、《Superpowers》、《掹藤》、《我在》、《我們的航海時代》、《天外飛仙》，以及Beatles的《Hey Jude》。 臨近聖誕節，Cheronna更特別獻唱聖誕歌《White Christmas》，氣氛熾熱。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲 親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡 12:01 2021/12/20 【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲 親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡 【MIRROR成員】揚威海外獲封國際突破之星 姜濤被《Variety》譽為香港20年來最耀眼新星 12:48 2021/12/23 【MIRROR成員】揚威海外獲封國際突破之星 姜濤被《Variety》譽為香港20年來最耀眼新星 【MIRROR】唱得跳得演得兼捱得 鄧藹霖： MIRROR和ERROR紅得有道理 12:36 2021/12/17 【MIRROR】唱得跳得演得兼捱得 鄧藹霖： MIRROR和ERROR紅得有道理 你可能感興趣 【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲 親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡 12:01 2021/12/20 【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲 親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡 【MIRROR成員】揚威海外獲封國際突破之星 姜濤被《Variety》譽為香港20年來最耀眼新星 12:48 2021/12/23 【MIRROR成員】揚威海外獲封國際突破之星 姜濤被《Variety》譽為香港20年來最耀眼新星 【MIRROR】唱得跳得演得兼捱得 鄧藹霖： MIRROR和ERROR紅得有道理 12:36 2021/12/17 【MIRROR】唱得跳得演得兼捱得 鄧藹霖： MIRROR和ERROR紅得有道理 吳嘉熙 Super Girls 樂隊 聖誕節 音樂會 組合