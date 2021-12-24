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吳嘉禧Nowhere Boys現身中環街市　合唱《White Christmas》聖誕氣氛熾熱

娛樂 17:58 2021/12/24

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吳嘉禧與Nowhere Boys齊演唱。

有香港科技初創企業為慶祝成立一週年，於是在昨日（12月23日）下午邀Super Girls成員吳嘉禧（Cheronna）及樂隊Nowhere Boys於中環街市演唱。

他們分別唱多首歌曲，包括Nowhere Boys的歌曲《無處遊人》、《Superpowers》、《掹藤》、《我在》、《我們的航海時代》、《天外飛仙》，以及Beatles的《Hey Jude》。

臨近聖誕節，Cheronna更特別獻唱聖誕歌《White Christmas》，氣氛熾熱。

撰文 : TOPick柴犬出動

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