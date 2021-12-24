【聖誕市道】餐飲業12月營業額有望超越2018年水平　平安夜海港城多間商舖現人龍

▲ 聖誕市道暢旺，餐飲業界12月營業額有望達到甚至超越2018年水平。（陳靜儀攝）

今日（24日）是平安夜，不少市民都偕同一家大小，外出歡度佳節。香港餐飲聯業協會會長黃家和指聖誕市道暢旺，餐飲業界12月營業額有望達到甚至超越2018年水平。海港城亦指，今日場內多間商舖出現人龍，人流會較去年上升20%。

黃家和表示，今年市道暢旺，中西餐廳、酒樓等食肆、酒店訂座率爆滿，當中酒店除餐飲外，亦因提供Staycation等服務，而更受市民青睞。過去2年受社會事件及疫情影響，餐飲業受創，但黃家和稱，今年12月市道有望達到，甚至超越疫情前2018年約100億的水平，預料今年整個12月餐飲業會有100至110億元的營業額。黃家和分析，除受消費券影響外，很大程度上亦是因港人未能外遊，只能留港消費，從而直接帶動市道。

惟因食材、人工等成本各有上漲，餐飲賣價亦需上調。黃家和指與2020年相比，食材成本上漲15%，而人工更由2018年的每小時70至80元，增至今年100至120元。黃家和表示，上漲的成本往往會轉移至顧客身上，餐飲賣價比去年上升約10%

黃家和亦指出，農曆年前往往是市民的消費時期，年後市民消費意欲會減退，3月時市場將迎來淡季。他續指，現時餐飲業界最擔心的問題是食材成本上漲。他表示，疫情之下，世界各地船運、空運都大受影響，部分地區貨櫃屯積在港口而未能出貨，或導致食材變壞及需繳付高額存倉費。他指部分極端地區如南美洲，其物流費用可上升逾10倍，而一般情況下，各地的物流費用亦上升2至3倍，是導致食材價格上漲的主因。

海港城表示，不少市民於平安夜都一家大小出外慶祝聖誕節，到海港城欣賞佈置、購買禮品及享用聖誕大餐。場内多家店舖包括玩具禮品店、生活精品、影音電器、甜點蛋糕店、city'super 超級市場等均人頭湧湧；多間時裝名店亦有人龍。多家接受訂座的餐廳均已滿座，其他餐廳食肆亦現人龍排隊用餐。海港城停車場2,000多個車位於下午已經爆滿並出現車龍，預計今年平安夜人流會較去年上升20%。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

