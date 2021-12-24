【育兒心得】每天最少15分鐘優質親子時間　幼稚園社工教路家長陪玩3大忌諱

▲ 幼稚園社工教路家長陪孩子玩有6大宜忌。（istock圖片）

經常遇到很多家長會向我提問：如何與子女建立親密的關係。我總會回答：只要懂得和孩子「玩」，就能「玩」出親子「好」關係。回想一下，昨天你陪伴孩子「玩」的時間，算得上是有「質素」的親子時間嗎？你在陪「玩」的過程中又是甚麼角色呢？我們作為家長，「陪玩」也有些忌諱：

忌說教

一次家長小組中，一位媽媽分享到她與孩子遊戲時，經常像「人肉說明書」- 總是詳細地向兒子解釋遊戲規則及玩法，當他沒有按規則時就不禁糾正，最後孩子失去了與她玩耍的興趣，不愛理會她。

忌教學

另一種常見角色是「寓教學於娛樂」，父母會把握每一次玩玩具的時間當作是學習機會。玩煮飯仔時，考驗孩子是否懂得找出適當的食物，按順序煮蕃茄炒蛋，再教相關英文單字；玩玩具車時，訓練他排序數數；玩lego時，就測試他的空間感、能否仿砌；玩家庭桌遊時，就教導他面對輸贏，不能發脾氣。我坐在他們旁邊，心想：這到底是親子時間，還是考試時間？孩子眉頭緊皺，時時刻刻要留意考官父母出的考題，如果沒有作答，就是「你怎麼這麼不專心？」

忌分心

還有一種是肉體在旁，精神在忙。或是坐在沙發上「看」著孩子玩，順便查看手機。或是坐在孩子旁邊「聽」著孩子玩，順便一路收拾亂糟糟的地面。一名五歲小男生與我分享他畫的家庭畫：畫中媽媽忙著拖地，爸爸忙著用手機，男孩自己坐著一角。原來即使一起玩，父母也總是在按手機，嗯嗯啊啊地敷洐。

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能建立良好親子關係的陪玩，除了留意要有三忌，也要有三宜：

1. 宜孩子主導：玩甚麼？怎麼玩？就由孩來決定。請投入孩子的遊戲世界，顏色筆可以變成魔法棒，綠色波也可變成美味的蛋糕。

2. 宜放下身份，返老頑童：讀書時讀書，遊戲時遊戲。請放下訓話、要求及教學的話語，尤其是在孩子專心玩的時刻，不要一直向他提問。在孩子旁邊坐下來，單純享受玩耍的過程吧！

3. 宜全心投入：有互動的陪伴才是有質素的陪玩。即使無法完全明白孩子的想像世界，只要你的視線和注意力一直放在孩子身上，關心他所做所想，聆聽他的故事劇情，並用說話回應：「嘩！火車開得好快啊！」「弊啦！壞人出現啦！」「嗯，個蛋糕真係好香吖！」孩子就能感受到你的全心全意。

當然，父母不可能時時刻刻陪玩，總有時間需要教導孩子、做家務、工作等等。不過，只要抽取15-20分鐘，做到以上三宜並一起享受親子時間，持續每天進行，亦可「玩出親子好關係」！

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工吳雯儀