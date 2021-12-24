【聖誕天氣】冬季季候風明天來襲天氣轉冷　下周一多區氣溫低見9度

▲ 聖誕假期間天氣將顯著轉涼。（陳靜儀攝）

又到聖誕，各位市民假期間外出遊玩要注意保暖，天文台（24日）晚上指一股強烈冬季季候風會在晚間抵達廣東沿岸，星期日及星期一顯著轉冷，風勢頗大，高空擾動亦會帶來多雲有雨的天氣。隨著季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下周中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大。根據天文台的分區氣溫預測，周日起天氣明顯轉冷，早上氣溫低見11至12度，及至周一早上，多區氣溫低見8至9度，市民須注意保暖。

天文台指初時部分地區能見度頗低，明早氣溫約18度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。明晚天氣轉涼及有一兩陣雨，氣溫下降至市區最低約16度，新界再低兩三度。初時吹微風，漸轉吹和緩至清勁東北風，明日稍後離岸間中吹強風。

▲ 12月27日周一早上天氣，多區低見9度。（天文台圖片）

高級科學主任張冰說，周日天氣將顯著轉冷，市區氣溫下降至11度，下周一更進一步下降至9度或以下，新界及高地會再低幾度，到下周二仍然寒冷。隨著季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下週中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大。

張冰又說，天文台預測周日及周一會有雨、大風，令凍感更明顯，由於寒冷天氣會維持數天，提醒市民要做好禦寒措施，亦要避免留在大風環境。

▲ 未來9天天氣預報。（天文台截圖）

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記者：黃悅晴