  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 20:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食優惠】麥當勞App下周一再推飲食優惠　買任何套餐加1元歎麥炸雞一件

社會 18:32 2021/12/24

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

麥當勞App下周一再推飲食優惠，買任何套餐加1元歎麥炸雞一件。（麥當勞提供）

麥當勞App再推美食優惠，麥當勞表示，下周一（27日）起麥當勞App繼續推出一系列優惠， 市民可憑「選購任何超值套餐加$1歎麥炸雞一件」、「$85歎麥炸雞分享桶」和「$128歎全部都係雞派對分享餐」購買麥炸雞。

此外，早餐及下午茶時段亦有不同的優惠，App用戶憑「$28歎炒雙蛋牛飽配粟米及飲品(細)」即可購買超值早餐；星期一至五下午茶時段（公眾假期除外）亦可購買「$12脆香雞翼配汽水(細)」、「$17歎魚柳飽配飲品(細)」和「$17歎芝蛋脆雞飽配薯條(細)」。

即日起，麥當勞App用戶凡使用合資格銀聯卡通過Apple Pay於App內完成支付，即可享40元減10元優惠。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【美食車】政府明年6月結束先導計劃　業務去年上半年跌至最低點　
16:20 2021/12/23
【美食車】政府明年6月結束先導計劃　業務去年上半年跌至最低點　
【迎接通關】米芝蓮星級名廚及藝人拍片介紹美食　旅發局冀維持本港於全球曝光
今日 15:51
【迎接通關】米芝蓮星級名廚及藝人拍片介紹美食　旅發局冀維持本港於全球曝光
【美食速報】韓國高級士多啤梨果肉飽滿糖度高　產地收割後48小時直送香港
今日 12:51
【美食速報】韓國高級士多啤梨果肉飽滿糖度高　產地收割後48小時直送香港

你可能感興趣

【美食車】政府明年6月結束先導計劃　業務去年上半年跌至最低點　
16:20 2021/12/23
【美食車】政府明年6月結束先導計劃　業務去年上半年跌至最低點　
【迎接通關】米芝蓮星級名廚及藝人拍片介紹美食　旅發局冀維持本港於全球曝光
今日 15:51
【迎接通關】米芝蓮星級名廚及藝人拍片介紹美食　旅發局冀維持本港於全球曝光
【美食速報】韓國高級士多啤梨果肉飽滿糖度高　產地收割後48小時直送香港
今日 12:51
【美食速報】韓國高級士多啤梨果肉飽滿糖度高　產地收割後48小時直送香港
經濟 美食 早餐 雞翼 麥當勞 飲品 香港 汽水 下午茶

最高瀏覽

【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
17:04 2021/12/23
【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
14:25 2021/12/23
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予
17:09 2021/12/23
【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予