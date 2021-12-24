【美食優惠】麥當勞App下周一再推飲食優惠　買任何套餐加1元歎麥炸雞一件

▲ 麥當勞App下周一再推飲食優惠，買任何套餐加1元歎麥炸雞一件。（麥當勞提供）

麥當勞App再推美食優惠，麥當勞表示，下周一（27日）起麥當勞App繼續推出一系列優惠， 市民可憑「選購任何超值套餐加$1歎麥炸雞一件」、「$85歎麥炸雞分享桶」和「$128歎全部都係雞派對分享餐」購買麥炸雞。

此外，早餐及下午茶時段亦有不同的優惠，App用戶憑「$28歎炒雙蛋牛飽配粟米及飲品(細)」即可購買超值早餐；星期一至五下午茶時段（公眾假期除外）亦可購買「$12脆香雞翼配汽水(細)」、「$17歎魚柳飽配飲品(細)」和「$17歎芝蛋脆雞飽配薯條(細)」。

即日起，麥當勞App用戶凡使用合資格銀聯卡通過Apple Pay於App內完成支付，即可享40元減10元優惠。

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責任編輯：陳麗娜