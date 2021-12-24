【明日大嶼】環保署發出環評研究概要　綠色和平批未為環境把關屬嚴重失職

▲ 綠色和平批環保署未為環境把關屬嚴重失職。（資料圖片）

環保署今日（24日）就中部水域人工島建議中的填海工程、連接道路及交椅洲人工島上的發展計劃，向土木工程拓展署發出3份環境影響評估研究概要。綠色和平批評，環保署未有動用權力為環境把關，屬嚴重失職。

【明日大嶼】環保署向土拓署發環評研究概要 要求須於填海範圍及附近500米進行生態基線調查。詳情即看：【下一頁】

綠色和平表示，環諮會、環保團體曾多番要求土拓署公開《香港2030+策略性環境評估報告》，當中理應包括不填海的替代方案，惟不得要領。環保署今聲稱擬備「研究概要」時，已參考過往大型基建工程，綠色和平質疑當局偏聽，兼選擇性參考案例，以屯門繞道為例，其環評研究概要中，要求環評須建議替代設計或施工方案，以避免填海或在重要的動植物生境進行工程。然而，是次「研究概要」絕口不提以避免填海作替代選項，令人質疑當局配合土拓署營造「非填海不可」的假象。

團體續指，現時欠缺策略性環評作基本參考下，環保署只在「研究概要」要求土拓署要分階段遞交環評報告，聲稱能有系統地評估該三項工程項目的累積影響。然而，「明日大嶼」填海選址附近已有多項完成及計劃中的填海工程，包括機場三跑、東涌新市鎮擴展、石鼓洲焚化爐等，將忽視工程與鄰近發展帶來的累積環境影響，恐會嚴重低估整體累積環境影響。

此外，「研究概要」要求土拓署在最終填海範圍及附近500米範圍內進行生態基線調查，但以港珠澳大橋為例，原棲息在北大嶼水域的40多條中華白海豚，工程完成後絕跡於該3,000公頃水域，是施工範圍18倍。綠色和平指，當局草率訂下500米的標準，恐為大嶼山水域的物種及其生境面臨帶來不可逆轉威脅。

環境局今年公佈《2050氣候行動藍圖》，承諾碳中和。惟綠色和平稱，繼「項目簡介」後，「研究概要」仍然完全忽視和適應氣候變化的策略。環保署只以非現行環評條例的範疇為由，將公眾及多個民間團體的訴求貶抑為「意見」，僅以「轉達當局」的形式處理。綠色和平批評，此舉更是與環境部門訂立的政策相違背。

綠色和平批評，環保署未有動用權力為環境把關，否決「工程項目簡介」，僅加入「小修小補」要求，例如分階段遞交環評報告以評估累積環境影響，變相縱容「先斬後奏」的做法，喪失為環境把關的專業，恐無法扭轉其對海洋生態的破壞。團體強調，政府須聆聽民意，優先發展近2,000公頃棕地，撤回「明日大嶼」，勿為環境帶來不可逆轉的破壞。



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記者：黃穎津