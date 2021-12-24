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【民主峰會】外交部批政治操弄　港澳辦斥美方搞亂香港以遏制中國

政治 19:37 2021/12/24

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外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

美國國務院周四發布《 領導人民主峰會紀要》，提及前香港眾志主席羅冠聰在會上發言。在北京，外交部發言人趙立堅指，美方公然為「港獨」分子提供活動平台，可見峰會純屬政治操弄。

趙立堅說，羅冠聰是一名被香港警方通輯的犯罪嫌疑人，美方公然為這樣一個犯罪嫌疑提供活動平台，可見這場所謂峰會背後有著多麼不可告人的政治目的。

他強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預，任何妄想利用香港危害中國主權安全發展利益的圖謀都絕不會得逞。那些勾結外部勢力、抹黑香港、詆毀國家的反中亂港分子，都將被釘在歷史的恥辱柱上。

港澳辦昨日亦發聲明，稱美國等少數西方國家一再惺惺作態對香港民主發展「表示關切」，真實目的是要搞亂香港以遏制中國，「關切」能不能篡奪特區管治權，能不能繼續成為其任意操控對中國進行滲透顛覆活動的「橋頭堡」和遏制打壓中國的「棋子」。

美國於12月9日及10日召開首屆「領導人民主峰會紀要」，約110個國家、地區領袖及公民社會組織代表獲邀出席。因涉嫌違反港區國安法被通輯、現流亡海外的羅冠聰，在會上表示，香港在中國的管治下淪為專制的警察城市，懇求國際社會立即行動，對抗中國的威權主義，敦促與會領導人更有力地支持人權、基本自由和民主價值觀。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：陳葆琳

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