【虐兒事件】童樂居3職員涉虐待7名幼兒　社署：不排除將個別工作人員從註冊中除名

香港保護兒童會轄下「童樂居」3名女職員被警方拘捕，涉嫌虐待最少7名2至3歲的幼兒，大力扯兒童頭髮、大力拍頭、掌摑兒童頭及臉部，並將兒童抛落地，受害的7名幼兒，被送往啟德兒童醫院接受治療，主要出現紅腫及瘀傷，情況穩定。詳情即看：【下一頁】

社會福利署指，涉事兒童共7名，其中5名受社署署長作為法定監護人的兒童，年齡由2至3歲，署方於12月21日接獲有關機構通報懷疑在其服務單位發生虐兒事件，即時要求機構向警方舉報、將涉事兒童送院檢查，以及通報涉事兒童的家長／法定監護人等。社署亦已探視涉事兒童、要求有關機構盡快就事件提交報告和跟進計劃。

社署會繼續密切與家長及機構跟進，包括社工會因應兒童的情況，聯同醫生及專業人士召開多專業個案會議，為他們制訂合適的福利計劃；及就機構提交的報告和跟進計劃，與機構檢視及實施所須的改善措施。

另一方面，目前所有幼兒中心必須註冊，並須符合《幼兒服務條例》（第 243 章）及《幼兒服務規例》（第243A 章）內所載的各項規定。根據法例，幼兒中心須聘請已註冊的幼兒工作員。如社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。視乎各方面的調查結果，社署不排除會引用相關規定採取行動。

此外，社署一直有定期派員到各註冊幼兒中心進行巡查，以確保中心符合註冊要求。因應今次事件，署方人員已到該幼兒中心進行特別巡查，確定中心有足夠照顧人手及運作符合註冊要求。

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責任編輯：蘇文軒