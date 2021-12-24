【中大民女像】學生於昔日雕像位置擺燭光　有學生稱對校方決定感失望

▲ 傍晚有學生於該處聚集。（黃傑偉攝）

香港中文大學今晨（24日）移走於校園內擺放逾10年民主女神像。有學生傍晚開始於昔日雕像位置聚集，有人擺放蠟燭，並於地上貼民主女神像的圖片。

民主女神像今早被搬走後，有人員在雕像原擺放位置清潔，之後多名中大學生及校友到場，於該位置擺放圖片及蠟燭。亦有人向學生派發介紹民主女神像的小冊子。至下午5時許，陸續有30至40名人士在該處聚集。

中大民主女神像被移走，嶺大六四浮雕亦遭拆除，詳情即看：【下一頁】

部分人用蠟燭圍繞着民主女神像的圖片，地下貼着「民女去咗邊？」、「哀我中大」等橫額，有人用蠟燭拼出「8964」，亦有人擺放鮮花。

中大學生黎同學由澳門來港，對於今次校方稱，從未允許民主女神像放置於廣場感到非常失望，又指事件屬於現今社會的縮影，認為校方否定同學對自由信念的堅持，又認為只是說事實的真相，不畏懼會觸犯法例，並稱會將信念置於兇險之上。

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記者：黃悅晴、黃傑偉