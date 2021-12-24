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【人大常委會】譚耀宗：港區人大代表選舉辦法將修改　由選委會選出36名代表

政治 20:25 2021/12/24

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全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

十三屆全國人大常委會會議一連5日在北京舉行。全國人大常委譚耀宗指，下屆港區人大代表的選舉辦法草稿今日交上會議通過，再由明年三月的人大會議審議通過，前立法會議員、已退休的人大及政協失去投票資格選出港區人大，改由1448人組成的選舉委員會，選出36名港區人大。

譚耀宗認為，選委會五個界別的選委均通過不同辦法選舉產生，具相當代表性，而選委會本身有權選出立法會議員和行政長官，若能選出港區人大，亦是合理做法。他說，參選人亦須取得15個以上選委的提名等。

他續指，若沿用以往的選舉辦法，負責選出港區人大的選舉會議成員人數，可能將一直增加。

被問到明年會否參選港區人大，譚耀宗則表示，距離選舉還有約1年時間，現時不急於決定，又指相信有很多人將參與今次港區人大換屆選舉，參與國家事務管理的工作。

另外，全國人大會議將於明年3月5日開幕，而全國政協會議於3月4日則在北京召開。

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責任編輯：陳葆琳

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