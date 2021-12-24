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陳茂波上載聖誔卡祝願市民喜悅平安　聶德權提醒要關心所愛之人

政治 20:50 2021/12/24

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

財政司司長陳茂波。（陳茂波Facebook）

今日是平安夜，多名高官向市民送上節日祝福。其中，財政司司長陳茂波，在社交網站上載相片，手持着聖誕卡的他，就祝願市民聖誕快樂、喜悅平安！

財政司司長陳茂波手持着聖誕卡，祝願市民聖誕快樂、喜悅平安！。（陳茂波Facebook）

公務員事務局局長聶德權，則選擇拍片提醒市民，聖誕佳節不忘「愛」人。他更引用聖經經文：「如今常存的有信、有望、有愛，其中最大的是愛。」

聶德權呼籲，大家在聖誕佳節都能騰出時間，與家人、所愛的人表達關心、問候、感謝及感恩。而他當然亦以身作守，先向公務員同事表達感謝，更以雙手向同事送上「Likes」！

呼籲市民向家人、所愛的人表達關心的聶德權，就以身作守向公務員同事表達感謝，更以雙手向同事送上「Likes」！（聶德權Facebook影片截圖）

至於一向以環保見稱的環境局局長黃錦星，就不忘發帖文呼籲市民支持回收，更為轄下的環保署「天然聖誕樹回收計劃」大賣廣告。

黃錦星就不忘為轄下的環保署「天然聖誕樹回收計劃」賣廣告，呼籲市民回收天然聖誕樹。（黃錦星Facebook）

他表示，若果有2米或以下的天然聖誕樹，可將燈飾裝飾等拆除後，於下月1至5日，送往屯門Y‧PARK、指定的「綠在區區」回收環保站或垃圾收集站，以將其轉化為有用物料，減少棄置堆填區。

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撰文 : 傅流螢

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