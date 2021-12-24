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【感情糾紛】深水埗站越南籍女與男友人同行　男友腳踢女友拳打男子

社會 21:22 2021/12/24

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一名黑衣男子「起飛腳」踢向一名正跪坐在地的女子頭部。（Facebook香港突發事故報料區）

有人於深水埗地鐵站，疑因感情糾紛而大打出手。網上流傳一段片段，事發於昨日（23日）下午5時許，在深水埗地鐵站A出口位置，一名黑衣男子「起飛腳」踢向一名正跪坐在地的女子頭部。該名女子倒地，一名綠衣男子上前攙扶，未料黑衣男竟舉拳相向，二男隨即開始纏鬥扭打，其後有途人介入制止。

    點擊圖片放大
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警方表示，在下午5時許接獲報案，指有人在深水埗地鐵站內爭執。案情指，一名29歲越南籍男子因目睹另一名19歲越南籍女友與她的男性友人同行，二男因感情問題爭執。在二男爭執期間，女子意外跌落樓梯，頭部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。他們其後表示無須警方協作，案件列糾紛處理。

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記者：黃穎津

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