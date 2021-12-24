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【打擊毒品】警方搗沙田製毒工場拘2男　檢可製2.4億元冰毒原料

社會 21:29 2021/12/24

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警方搗沙田製毒工場拘2男，檢可製2.4億元冰毒原料。

觀塘反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，昨日（23日）進行打擊毒品行動，共拘捕2名本地男子，年齡分別為21及24歲，並檢獲可生產約2.4億元冰毒原料。

警方昨晚約6時採取行動，破門進入沙田黃竹洋街5至7號一工業大廈的一個單位。人員於單位內搜出一批懷疑製造「冰」毒的工具，包括超過2,300公斤粉狀化學原料、多桶工業用鹽酸、乙醇、多種大型攪拌裝置、蒸餾工具及部分半製成毒品。根據現場搜獲的原材料數量，警方估計販毒集團可以生產約300公斤「冰」毒，市值近2.4億元。

行動中，人員拘捕2名分別21及24歲姓葉及姓鄧男子，涉嫌 「製造危險藥物」。2名被捕男子正被扣留調查。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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