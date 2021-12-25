【電動可移動工具】運輸署研明年4月再試驗半年　料無車牌亦有機會參與

▲ 運輸署計劃明年在科學園，再推電動可移動工具先導試驗計劃。（陳國峰攝）

運輸署今年初先後於將軍澳和科學園，舉行為期3天的電動可移動工具實地試驗，署方最新計劃在科學園再推先導試驗計劃，據悉，計劃擬於明年約4月進行，為期半年。有關組織透露，署方正研究容許無車牌人士，在規管下，於單車徑駕駛電動可移動工具。

香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊表示，只要在合理規管下，電動可移動工具並不危險，惟本港在相關法例的訂立上較落後，有必要加快。香港汽車會會長李耀培則相信，政府有意推動合法化，但除路面安全外，電池規管亦不能忽視。

電動可移動工具如電動單車、「風火輪」、電動滑板車等雖不難購入，但在道路上使用卻屬違法。政府一直希望立例規管，曾於今年初進行兩次試行計劃，兩次實地試驗均順利完成，其間未有發生涉及電動可移動工具的意外。

香港便攜式電動車總會（總會）近日在社交媒體指，運輸署將與科學園合作，明年4月推行為期半年的電動可移動工具實地試驗，範圍擬為介乎港鐵大學站至科研路之間的單車徑。

運輸署回覆查詢時稱，運輸署正與香港科學園公司探討，舉行另一次在單車徑上，使用電動個人移動工具及電動輔助單車的先導試驗，就這些工具作短途代步用途方面取得進一步資料。

總會又在網上指，署方日後擬容許16歲或以上人士，在單車徑駕駛電動可移動工具，換言之，未來無車牌人士亦有可能合法使用電動可移動工具。運輸署未有證實以上說法，僅稱有關細節和安排正在商討中。

香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊指出，只要限速於每小時25公里以下，並遵守其他規則，便攜式電動可移動工具並非危險的交通工具。他又指，電動可移動工具在新加坡等城市均已可合法使用多年，本港在此方面較落後，應加快推動。

香港汽車會會長李耀培則稱，運輸署正積極進行相關研究及試驗，相信政府有意將電動可移動工具合法化。他又指，電動可移動工具在不少城市亦屬合法，相信未來有助本港紓緩交通擠塞問題。然而，他建議運輸署仔細規管硬件設備，「電話叉電好早期都有危險，電動可移動工具咁大嚿電，更應該小心規管。」

沙田駿馬區區議員周曉嵐表示，擬試驗路段寬闊，對試驗計劃持開放態度，但相關產品日新月異，希望署方在新一輪計劃中，試驗更多類型電動可移動工具，以應付日後所需。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚