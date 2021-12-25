【碳中和】本地再生能源公司疫市獲利　年賺過千萬

▲ 明嘉環保再生能源有限公司總監張倩玲。（陳靜儀攝）

上網電價計劃實施逾3年，屬本港推動可再生能源的重要一步。明嘉環保再生能源公司總監張倩玲當時看準商機，早早搶攻本地市場，公司在疫情下生意仍持續增長，由2019年年度總收益140萬持續上升至2021年的1100萬。

明嘉環保再生能源公司2018年底成為機電署認可的再生能源系統承辦商，公司總監張倩玲指，計劃初期市民感陌生，首年僅50宗申請，當時特意到新界及離島地區舉辦講座招攬生意，直至2019年中起市民申請趨增，疫下生意不但無受影響，更由2019年年度總收益的140萬元，上升至2020年的550萬元，今年全年總收益更達1100萬元。

她分享，公司先後曾為大型燒烤場、貨倉及國際學校等安裝系統，佔地2萬呎的上水貨倉是做過最大型的項目，該廠安裝540塊板，發電容量約200千瓦，每月能收取約7萬元上網電價，扣除2萬元自用電費，仍有5萬元收益。

坊間普遍對太陽能板認知不深，張稱，初期技術未成熟，太陽能電站一般壽命只有20年或以下，但科技於近2年進步不少，現時壽命增至25至40年；而每塊太陽能板發電容量，更由初期僅300瓦，增至現時約450瓦，相信未來會再有進步空間。

張認為，香港在太陽能的發展上算落後，又以澳洲為例，有逾半電力由以太陽能為主的可在生能源生產，而鄰近的新加坡及台灣等城市也有2%至3%；惟環境局《香港氣候行動藍圖2030+》中，希望2023年本港能做到1.5%電力由太陽能發動，比率仍較其他大城市水平低，有必要加大力度推動，盡大城市責任。

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記者：洪芷晴