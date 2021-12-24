【打擊犯罪】犯罪集團以「搵快錢」誘騙年青人面試　受害人被禁錮交出銀行卡「洗黑錢」

▲ 有犯罪集團以非法禁錮手段取得受害人銀行戶口用作「洗黑錢」。 （Facebook 香港警察）

有犯罪集團以非法禁錮手段取得受害人銀行戶口用作「洗黑錢」。

秀茂坪反三合會行動組根據情報分析，發現有犯罪集團以「搵快錢」作招徠，宣稱可以提供10萬元，誘騙年青人到指定地點進行面試或交易。受害人按指示要求前往觀塘一酒店房間。當進入指定房間後，受害人分別被非法禁錮、沒收電話、被騙徒要求交出銀行卡及銀行密碼等資料。



秀茂坪刑事部人員昨晚（23日）持法庭手令，突擊檢查該酒店內4個房間，在一個房間內救出3男1女受害人，他們年齡介乎22至28歲。人員並拘捕6男1女，年齡介乎19至48歲，他們涉嫌非法禁錮及盜竊。



經初步調查，警方相信被捕男女曾以4名受害人的銀行戶口進行「洗黑錢」活動。行動中，警方亦在2名被捕人的房間內起回受害人的所有手提電話。案件中受害人共損失約16,000元。



警方相信是次行動已搗破該犯罪集團。被捕男女現正被警方扣留調查，案件現交由秀茂坪警區反三合會行動組跟進，不排除有更多人被捕。



警方呼籲市民，尤其是青少年，留意不法分子用各種理由，利用他人想「搵快錢」的心理進行違法行為，令事主不能賺取報酬之餘更加得不償失。同時，市民亦切勿出售或借出銀行戶口予其他人，因為戶口可能會被犯罪分子操控用作非法用途，戶口持有人有可能觸犯「洗黑錢」罪。



根據香港法例，《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），「洗黑錢」最高刑罰為罰款港幣500萬同監禁14年。

最新熱門影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津