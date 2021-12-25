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【碳中和】西貢村屋住戶參與上網電價　月賺逾2000元

社會 06:02 2021/12/25

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西貢早禾坑村屋住戶錢先生家中安裝約29塊太陽能發電裝置。（陳靜儀攝）

即將踏入2022年，新一年電費加價，人人叫苦。有西貢村屋住戶透過太陽能板公司參與上網電價計劃「零機價方案」，住戶毋須出資，便可免費安裝於屋頂安裝太陽能發電系統，繼而收取長期的環保電費收益，每月電費由逾3,000元減至約450元，變相大減近9成電費。

居於西貢早禾坑村屋的錢先生去年8月透過太陽能板公司參與可再生能源上網計劃，在屋頂安裝約29塊太陽能發電裝置，並接駁至電網，其發電容量共9,000瓦，一年平均約生產9,800度電。他稱，由於相關公司免費安裝及維修，合約要求總收益達6萬元前，所有收益全數歸該公司，以補貼其前期投入成本，及後每月收益的四分一歸自己，而由今年10月起，每月已有逾2,000元收益。

他解釋，今年10月的賣電收益為10,605元，扣除四分一後自己的收益為2,651元，再扣除電費3,103元，僅需補貼約452元便可，「單位屬全幢三層式，故電費消耗較多，夏天6、7月電費可以貴到逾4,000元，所以賣電真的幫補不少，覺得非常好」。

他又稱，住宅周圍甚少可遮蔭的建築，以往夏天「正午時間實在太熱太曬」，打風頂層亦受漏水之苦，惟在屋頂安裝太陽能板後有助隔熱，「家裏溫度都有降溫」，且傾斜角度設計的太陽能板亦有助於排水，可遮風擋雨，笑言是「完美解決了問題」。

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記者：洪芷晴

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