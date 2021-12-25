【強制檢測】37個指明地點納強檢範圍　涉海洋公園、科大餐廳等

▲ 任何12月10日下午4時至下午11時59分期間曾身處香港海洋公園的人士須接受強制檢測。（資料圖片）

政府表示，因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有37個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。



政府指，強檢人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。政府今日（25日）會在大埔社區中心籃球場、粉嶺聯和墟社區會堂及屯門兆禧苑安禧閣對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

受檢人士須於12月28日前接受檢測，若在12月22日至12月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方，地點詳情如下：

港島

任何12月10日下午4時至下午11時59分期間曾身處香港海洋公園的人士

任何在12月10日下午4時至下午5時期間曾身處中環士丹利街20 號鴨都喇利大廈8樓 AdmiX Hair Styling 的人士

任何在12月7日下午2時至下午3時期間曾身處銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1031室中國香港空手道總會的人士

任何在12月7日上午4時至上午7時期間曾身處銅鑼灣謝斐道490- 498號金利文廣場地下銀龍茶餐廳的人士

任何在12月6日下午11時至下午11時59分期間曾身處銅鑼灣霎東街15號 OLIV 18樓 Singsing BAR 的人士

任何在12月4日下午10時至下午11時期間曾身處銅鑼灣謝斐道 468號百達中心23樓 Joy Luck Club 的人士

任何12月4日下午8時至下午10時期間曾身處中環些利街2-4號 LL Tower UG 及1樓為食龍的人士

任何12月4日下午1時至下午2時期間曾身處銅鑼灣信德街11A 號宏信大廈地下鏞華餐廳的人士

九龍區：

任何在12月20日下午3時至下午6時期間曾身處紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地庫2樓美國冒險樂園的人士

任何在12月14日下午2時至下午5時期間曾身處旺角通菜街 188號地鋪香港冰室的人士

任何在12月20日下午6時至下午7時期間曾身處紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地庫一芳台灣水果茶的人士

任何在12月8日下午5時至下午7時期間曾身處九龍灣常悅道 21號 Eastmark 地鋪大渣哥茶記的人士

任何在12月6日下午9時至下午11時期間曾身處旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號鋪天下糧倉牛肉火鍋專門店的人士

任何12月8日下午11時至下午11時59分或12月9日凌晨0時至上午1 時期間曾身處尖沙咀諾士佛臺7號地下 Downtown Bar & Chill Place To Go 的人士

任何在12月6日下午7時至下午10時期間曾身處九龍城福佬村道59號地下 A 鋪浜滝的人士

新界

任何在12月16日下午4時至下午5時期間曾身處大埔綜合大樓1樓大埔墟街市的人士

任何在12月10日下午1時至下午4時期間曾身處大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心的人士

任何在12月7日中午12時至下午3時期間曾身處大埔大美督 69號 A 鋪地下芭堤雅小廚的人士

任何在12月9日至2021年12月24日期間曾身處沙田源禾路25 號香港體育學院超過兩小時的人士

任何12月12日上午8時至上午10時期間曾身處沙田車站圍1號連城廣場14號鋪大快活的人士

任何12月10日下午2時至下午4時期間曾身處火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號鋪伙食工業的人士

任何12月9日下午7時至下午9時期間曾身處禾輋廣場3樓332號鋪漁樂的人士

任何12月8日下午6時至下午7時期間曾身處禾輋廣場2樓216-217號鋪譚仔雲南米線的人士

任何12月8日上午7時至上午10時期間曾身處朗屏邨第二期元朗朗屏邨惠州學校的人士

任何12月22日的上午6時至上午9時期間曾乘搭任何由大美督開出往大埔墟站路線號碼20C 的小巴的人士

任何在12月22日的上午6時至上午9時期間曾乘搭任何由大埔頭開出往機場博覽館路線號碼E41的龍運巴士的人士

任何在12月4日至12月24日期間曾身處粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心第2座超過兩小時的人士

任何在12月7日上午8時至上午10時期間曾身處沙田瀝源廣場1樓5號鋪富東閣海鮮酒家的人士

任何在12月8日下午7時至下午9時期間曾身處上水馬適路38 號皇府會的人士

任何在12月4日至12月24日期間曾身處元朗八鄉河背村392 號地下及一樓超過兩小時的人士

任何在12月4日至12月24日期間曾身處香港大埔大美督村36B 號 （地下除外）超過兩小時的人士

機場

任何在12月8日下午10時至12月9日上午1時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口 寰宇堂頭等貴賓室的人士

任何在12月9日下午3時至下午5時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂（非禁區）5T151 號鋪太興的人士

任何12月12日中午12時至下午1時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090舗 can.teen 的人士

非本地確診個案曾到訪的地方

任何在12月4日至12月24日期間曾身處香港香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼超過兩小時的人士

任何12月5日上午11時至中午12時期間曾身處香港科技大學學術大樓LG1樓 Can.teen II 的人士

任何12月4日下午1時至下午3時期間曾身處香港科技大學學術大樓 LG7樓（餐廳範圍）的人士

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記者：黃悅晴