【怪獸家長】中二兒子不愛學習憂荒廢學業 虎媽重返校園做同桌全天候陪讀

▲ 虎媽重返校園陪兒子讀書。

假如子女不愛學習，家長如何是好？內地一名40歲的媽媽育有兩名兒子，長子今年讀中二但不愛學習 ，每次拿起書本就犯困，她擔心兒子荒廢學業，用盡各種方法都不湊效，她無計可施下重返校園，不但做兒子的同學，更做兒子的同桌，全方位監督兒子的學習。她日前直播自己在課室陪伴兒子學習，引起爭議。

綜合內地傳媒報道，該名40歲媽媽從小就十分疼愛孩子，大兒子今年升上中二。該名媽媽解釋，自己選擇直升機式陪讀也是無奈之舉，兒子常常偷懶不愛學習，自己苦口婆心用盡各種方法，兒子依然是我行我素；此外，她也擔心兒子無法適應校園生活，在學校誤交損友，她無法放心讓兒子獨自上學，最後決定重返校園陪讀。

虎媽申請做兒子的同學兼同桌，跟其他同學一起上課，中午休息時間還會餵兒子吃飯，下課就帶兒子回家，實行24小時全天候監督。該名婦人的兒子也感到相當無奈，卻也無法制止媽媽的做法。

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虎媽日前更將自己陪讀的情景直播，從直播中可見其兒子的表情相當無奈，有網民表示自己都替這位學生感到尷尬，紛紛指責這位家長以這種方式，不僅不能起到督促效果，反而可能令兒子的處境更加糟糕。

內地也有評論分析，同班同學因為他的媽媽在，會比較介懷，不敢再找他玩鬧，或者在他面前開玩笑，長久就會產生隔閡，也可能疏遠這名男生。老師因為家長就坐在教室正中間，上課也會非常不自在，正常教學受到影響，也不好公開批評這名男生，這樣家長會沒面子，學生也更加難堪。

責任編輯：王明芳