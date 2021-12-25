【限聚令】警方平安晚突擊巡查多區派對房間　逾130人收定額罰款通知書

▲ 警方平安夜於多區展開突擊巡查。（警方提供）

警方於平安夜突擊搜查多區派對房間及餐飲處所，向多名沒有使用安心出行或違反限聚令人士發出告票。

警方昨晚（24日）於旺角區展開行動，於晚上8時突擊巡查區內多間餐飲處所。行動中，19男17女顧客，年齡介乎30至60歲，因沒有使用安心出行或違反限聚令，涉嫌違反法例；而其中兩間處所，共有16名男顧客，年齡介乎21至57歲，因沒有佩戴口罩而涉嫌違規，獲發出定額罰款通知書。



另外，一名32歲處所女負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），涉事處所亦被發出通告，禁止於指定時間內提供在處所內進食或飲用的食物或飲品，並只容許安排不多於2人同坐一桌等，為期14日。



至於在沙田警區，警方聯同新界南機動部隊搜查多間派對房間，發現位於成運路25至27號一派對房間涉嫌違規營業，一名31歲姓穆的男負責人被票控；該派對房間內共有6男8女，年齡介乎21至27歲，因沒有使用安心出行及當中一名男子未有接種疫苗，涉嫌違反第599F章，人員遂向他們發出定額罰款通知書。另外人員發現位於山尾街37至41號一派對房間未於處所外張貼表列處所運作模式告示，一名34歲男負責人被票控。

於葵青警區警方突擊搜查多個工業大廈單位，搗破3間違規經營的派對房間及1間違規經營酒吧。行動中，人員拘捕兩名派對房間男負責人及一名派對房間女負責人，年齡介乎23至28歲，他們現正被扣留調查。另外，3間違規經營的派對房間內共37名本地男子及22名本地女子，年齡介乎22至38歲，涉嫌違反第599F章第9AA條，人員向他們發出定額罰款通知書。



荃灣警區刑事部就聯同特遣隊及雜項調查隊突擊搜查荃灣區內8間派對房間。行動中，人員拘捕一名34歲女子及一名36歲男子，他們為處所負責人，已獲准保釋候查。另外，6名男顧客及8名女顧客，年齡介乎17至58歲，因違反限聚令獲發出定額罰款通知書。



警方提醒，根據法例要求，派對場所負責人有責任確保顧客已接種至少一針疫苗、使用安心出行及檢查其疫苗記錄，最高刑罰為罰款港幣5萬元及監禁半年。

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記者：黃悅晴