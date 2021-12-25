【捱夜打牌】捱夜打麻雀突然前胸後背劇痛　高血壓男子揭大動脈撕裂險死【附醫生解說】

▲ 高血壓男子捱夜打麻雀時胸後背劇痛如觸電，揭大動脈撕裂。

臨近年尾聚會多，打麻雀高興的同時，都要注意健康。內地一名患有高血壓的男子捱夜打牌時，突然前胸、後背劇痛，然後倒地，送院後證實屬於大動脈撕裂，幸好急救及時，撿回一命。醫生提醒，高血壓、捱夜、天氣寒冷等為誘發大動脈撕裂的誘因，如有胸悶、胸痛等現象要盡早求醫。

綜合內媒報道，江蘇51歲李姓男子患高血壓10年，病情一直控制不佳，他亦有捱夜打麻雀的習慣。

▲ 51歲李姓男子患高血壓10年，病情一直控制不佳，有捱夜打麻雀的習慣。

李先生表示，自己習慣打牌打到凌晨1、2點，正常也起碼12點後。結果病發當日，他打牌打到凌晨1點鐘左右，打算去廁所，豈料大解後站不起來，更突然跪下倒地，前胸、後背出現觸電一樣的劇痛。送院後，李先生確診為急性大動脈撕裂，幸好搶救及時，撿回一命。

▲ 江蘇省人民醫院心臟大血管外科醫生邵永豐表示，高血壓患者在冬季一定要注意保暖，並按時服藥，同時要保持情緒穩定，養好良好生活習慣，不捱夜，盡量避免激烈活動，突發胸悶、胸痛一定要及時就醫。

江蘇省人民醫院心臟大血管外科醫生邵永豐表示：

周末、節假日，聚會變多，比較熱鬧，情緒激動，加上天氣變冷後，血管收縮，血壓會高，一下突然到180ml/mmHg，甚至190ml/mmHg，這些都是誘發大動脈撕裂的原因。這段時間，一星期可以有十幾、二十台大動脈撕裂手術。

醫生提醒，高血壓患者在冬季一定要注意保暖，並按時服藥，同時要保持情緒穩定，養好良好生活習慣，不捱夜，盡量避免激烈活動，突發胸悶、胸痛一定要及時就醫。邵醫生續指：

大動脈撕裂90%以上以突發性的胸痛或胸背痛。如果是A型撕裂，往往是前胸疼痛、突發性的撕裂樣疼痛，有些病人也會出現類似心絞痛悶痛、胸悶，像壓迫一樣。如果是B型撕裂，則會是胸背痛、後背疼痛。

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甚麼是大動脈撕裂？

港怡醫院心臟導管治療中心總監、心臟科名譽顧問醫生謝德新曾接受TOPick訪問表示，每10萬人就有3人患有主動脈撕裂，平均發病年齡約為63歲，患有高血壓或正懷孕的人士屬高危一族，而健身及舉重等運動可增加心臟血管壓力，或提高患病風險。

主動脈一旦出現撕裂，血流衝破血管內膜，並於外膜及中膜間延伸撕裂，血流或衝破外膜，令主動脈破裂致出血；患者病發時會出現非常劇痛的胸口疼痛，有如被「撕開」或「刀割」般，痛楚更可延至背部，伴隨頭暈、嘔吐、面色蒼白或休克等。

患者病發後每過1小時，死亡率升1%，兩日內死亡率可高達5成；如兩周過去仍未妥善處理，死亡率更高逾7成。他提醒，主動脈撕裂病發症狀與心臟病發相似，建議經歷強烈胸痛的人士，應作詳細檢查，包括血管電腦掃瞄，以及早求醫。

責任編輯：羅嘉欣