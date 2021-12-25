【新冠肺炎】新増25宗輸入個案14宗涉變異病毒　4人潛伏期內曾留港　

▲ 本港疫情持續。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，新增25宗輸入個案，至今本港個案累計12,581宗個案，包括12,580宗確診個案及一宗疑似個案，本港至今共錄得44宗涉及Omicron的個案。

新增個案均為輸入個案，當中14宗涉及變異病毒株的感染，9宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及14男11女，年齡介乎21至80歲。確診個案中，5人已接種三劑疫苗。

中心表示，上述個案中，4宗個案於潛伏期曾逗留香港。其中個案12568涉及一名28歲男病人，為本港空手道運動員，居於元朗八鄉河背村一所村屋，12月9日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人12月23日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。



個案12569涉及一名33歲男病人，亦為本港空手道運動員，據悉潛伏期曾居於沙田源禾路25號香港體育學院。他於12月12日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人於12月23日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。



個案12579涉及一名79歲女病人，居於粉嶺榮輝中心第2座。她於12月9日前往英國，離港前於12月7日進行的檢測結果呈陰性。她從英國乘搭航班CX252於12月24日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定。



個案12586涉及一名28歲女病人，為本地機組人員，居於大埔大美督村一所村屋。她於12月22日前往澳洲，離港前於12月20日進行的檢測結果呈陰性。她從澳洲乘搭航班CX138於12月24日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

昨日新增5宗輸入個案，同日錄得少於25宗初步確診個案，料均涉及輸入個案，【下一頁】

5名運動員亞錦賽返港後昨日初步確診，包括空手道港將劉知名，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴